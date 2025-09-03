https://ria.ru/20250903/zhitel-2039310596.html

Украинский агент получил пожизненный срок за шпионаж для ВСУ

Украинский агент получил пожизненный срок за шпионаж для ВСУ - РИА Новости, 03.09.2025

Украинский агент получил пожизненный срок за шпионаж для ВСУ

Запорожский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Николая Джоса, занимавшегося шпионажем для ВСУ, из-за чьих наводок на цели в 2023 году... РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Николая Джоса, занимавшегося шпионажем для ВСУ, из-за чьих наводок на цели в 2023 году погибли трое российских военных, сообщает Генеральная прокуратура России. "Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Токмакского района Николая Джоса. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж), п. "б" ч. 3 ст. 281 УК РФ (диверсия), ч. 2 ст. 281.3 УК РФ (участие в диверсионном сообществе)… Суд приговорил Джоса к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что Джос, будучи членом сообщества, целями которого являлись шпионаж и совершение диверсионных актов, получил от офицера ВСУ задание собрать и передать сведения о местах расположения личного состава, оборонительных военных сооружений и бронетехники Минобороны России в Запорожской области. Для этого в Токмакском районе он передал координаты дислокации российских военнослужащих, задействованных для обороны зенитно-ракетной установки, которое с геолокационными данными направил куратору. В этот же день, 17 мая 2023 года, был нанесен ракетно-бомбовый удар по позициям ВС РФ, в результате которого погибли трое российских военнослужащих и уничтожена зенитно-ракетная установка.

2025

