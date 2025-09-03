Рейтинг@Mail.ru
Украинский агент получил пожизненный срок за шпионаж для ВСУ - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/zhitel-2039310596.html
Украинский агент получил пожизненный срок за шпионаж для ВСУ
Украинский агент получил пожизненный срок за шпионаж для ВСУ - РИА Новости, 03.09.2025
Украинский агент получил пожизненный срок за шпионаж для ВСУ
Запорожский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Николая Джоса, занимавшегося шпионажем для ВСУ, из-за чьих наводок на цели в 2023 году... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T11:11:00+03:00
2025-09-03T11:11:00+03:00
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Николая Джоса, занимавшегося шпионажем для ВСУ, из-за чьих наводок на цели в 2023 году погибли трое российских военных, сообщает Генеральная прокуратура России. "Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Токмакского района Николая Джоса. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж), п. "б" ч. 3 ст. 281 УК РФ (диверсия), ч. 2 ст. 281.3 УК РФ (участие в диверсионном сообществе)… Суд приговорил Джоса к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что Джос, будучи членом сообщества, целями которого являлись шпионаж и совершение диверсионных актов, получил от офицера ВСУ задание собрать и передать сведения о местах расположения личного состава, оборонительных военных сооружений и бронетехники Минобороны России в Запорожской области. Для этого в Токмакском районе он передал координаты дислокации российских военнослужащих, задействованных для обороны зенитно-ракетной установки, которое с геолокационными данными направил куратору. В этот же день, 17 мая 2023 года, был нанесен ракетно-бомбовый удар по позициям ВС РФ, в результате которого погибли трое российских военнослужащих и уничтожена зенитно-ракетная установка.
https://ria.ru/20250902/korolev-2039172399.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинский агент получил пожизненный срок за шпионаж для ВСУ

Житель Запорожской области Джос получил пожизненный срок за шпионаж для ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Запорожский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Николая Джоса, занимавшегося шпионажем для ВСУ, из-за чьих наводок на цели в 2023 году погибли трое российских военных, сообщает Генеральная прокуратура России.
"Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Токмакского района Николая Джоса. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж), п. "б" ч. 3 ст. 281 УК РФ (диверсия), ч. 2 ст. 281.3 УК РФ (участие в диверсионном сообществе)… Суд приговорил Джоса к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что Джос, будучи членом сообщества, целями которого являлись шпионаж и совершение диверсионных актов, получил от офицера ВСУ задание собрать и передать сведения о местах расположения личного состава, оборонительных военных сооружений и бронетехники Минобороны России в Запорожской области. Для этого в Токмакском районе он передал координаты дислокации российских военнослужащих, задействованных для обороны зенитно-ракетной установки, которое с геолокационными данными направил куратору.
В этот же день, 17 мая 2023 года, был нанесен ракетно-бомбовый удар по позициям ВС РФ, в результате которого погибли трое российских военнослужащих и уничтожена зенитно-ракетная установка.
Националист Николай Королев в суде - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Националисту Королеву* назначили второй пожизненный срок
2 сентября, 17:27
 
РоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала