Рейтинг@Mail.ru
Житель Смоленской области получил 14 лет за госизмену - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/zhitel-2039306775.html
Житель Смоленской области получил 14 лет за госизмену
Житель Смоленской области получил 14 лет за госизмену - РИА Новости, 03.09.2025
Житель Смоленской области получил 14 лет за госизмену
Житель Смоленской области осужден на 14 лет лишения свободы за терроризм и госизмену после того, как передал курируемым ВСУ террористам сведения об объектах... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T10:57:00+03:00
2025-09-03T10:57:00+03:00
происшествия
россия
смоленская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Житель Смоленской области осужден на 14 лет лишения свободы за терроризм и госизмену после того, как передал курируемым ВСУ террористам сведения об объектах Минобороны и топливно-энергетического комплекса, сообщило УФСБ по региону. Ранее в отношении 37-летнего жителя Гагаринского округа Смоленской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и статье 275 УК России "Государственная измена". "Мужчина вступил в одну из террористических организаций, патронируемых ВСУ. Связавшись с представителем указанного формирования, злоумышленник передал сведения о расположении двух объектов министерства обороны РФ и топливно-энергетического комплекса. Указанная информация могла быть использована против Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении. Мужчину задержали. "Вторым Западным окружным военным судом мужчина признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к 14 годам лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима", - добавили в УФСБ.
https://ria.ru/20250901/ukraina-2038811832.html
https://ria.ru/20250902/fsb-2038991500.html
россия
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, смоленская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Смоленская область, Вооруженные силы Украины
Житель Смоленской области получил 14 лет за госизмену

Житель Смоленской области получил 14 лет за передачу данных террористам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Житель Смоленской области осужден на 14 лет лишения свободы за терроризм и госизмену после того, как передал курируемым ВСУ террористам сведения об объектах Минобороны и топливно-энергетического комплекса, сообщило УФСБ по региону.
Ранее в отношении 37-летнего жителя Гагаринского округа Смоленской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и статье 275 УК России "Государственная измена".
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Задержанный агент СБУ признался, что активно общался в проукраинских чатах
1 сентября, 11:48
"Мужчина вступил в одну из террористических организаций, патронируемых ВСУ. Связавшись с представителем указанного формирования, злоумышленник передал сведения о расположении двух объектов министерства обороны РФ и топливно-энергетического комплекса. Указанная информация могла быть использована против Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали.
"Вторым Западным окружным военным судом мужчина признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к 14 годам лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима", - добавили в УФСБ.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
ФСБ задержала жителя Забайкалья за госизмену
2 сентября, 06:51
 
ПроисшествияРоссияСмоленская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала