Житель Смоленской области получил 14 лет за госизмену

Житель Смоленской области получил 14 лет за передачу данных террористам
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Житель Смоленской области осужден на 14 лет лишения свободы за терроризм и госизмену после того, как передал курируемым ВСУ террористам сведения об объектах Минобороны и топливно-энергетического комплекса, сообщило УФСБ по региону.
Ранее в отношении 37-летнего жителя Гагаринского округа Смоленской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК России "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и статье 275 УК России "Государственная измена".
"Мужчина вступил в одну из террористических организаций, патронируемых ВСУ. Связавшись с представителем указанного формирования, злоумышленник передал сведения о расположении двух объектов министерства обороны РФ и топливно-энергетического комплекса. Указанная информация могла быть использована против Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали.
"Вторым Западным окружным военным судом мужчина признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к 14 годам лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, остальные – в исправительной колонии строгого режима", - добавили в УФСБ.
