Протестующие у здания ООН в Женеве требуют ввести санкции против Израиля

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039473821_0:241:812:698_1920x0_80_0_0_76507f7a1b02e5d91142c524d95d3a41.jpg

ЖЕНЕВА, 3 сен - РИА Новости. Протестующие у здания Организации Объединённых Наций в Женеве требуют международных санкций против Израиля за военные преступления в Газе, передаёт корреспондент РИА Новости. Несколько десятков человек разбили палаточный лагерь напротив здания ООН в Женеве. Между палатками растянуты плакаты с осуждением военных действий Израиля в секторе Газа в преддверии начинающейся в понедельник сессии Совета по правам человека ООН. Как ранее сообщили организаторы, в ходе сессии, которая продлится до 8 октября, не будет принято никакой резолюции по ситуации в секторе Газа. Как сообщил РИА Новости француз Себастьян, он живет в палатке под стенами ООН уже 5 дней. По его словам, участники этой спонтанной манифестации создали группу в мессенджере Telegram и намерены устроить акцию "OccupyNations" ("Захвати ООН" - по аналогии с протестами "OccupyWallStreet" в 2011 году в США). К акции присоединились люди из Франции, Швейцарии, Испании и других стран. По его словам, сам он приехал из Дижона, также есть люди из Бордо и Парижа. Ночуют в лагере несколько человек, многие приезжают после работы и в выходные. "Мы пытаемся привлечь внимание ООН, так как они могут повлиять на прекращение войны в Газе. Политики больше не делают свою работу. Люди должны надавить на ООН, чтобы она делала больше. Мы хотим обсуждения экономических санкций против Израиля. Если США не наложат вето, возможны более серьезные финансовые санкции, экономический бойкот Израиля, запрет на поставки оружия ему", - заявил собеседник агентства. На растянутых между палаток плакатах можно прочитать: "Происходящее в Газе - крайняя форма геноцида, повторение Холокоста на наших глазах", "Газа умирает", "Санкции против Израиля сейчас же". По словам Себастьяна, "никто из ООН не хочет с нами разговаривать". "Мы направили им письмо. Палестина исчезает, Газы, возможно, не станет через несколько дней. Мы хотим, чтобы они организовали открытый диалог, мы просим их разместить миротворцев ООН в Газе хотя бы для того, чтобы они сопровождали гуманитарные конвои", - сказал он. Француз сообщил, что активисты намерены остаться у штаб-квартиры ООН вплоть до окончания заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября. По его словам, полиция города ещё не дала разрешение на размещение их лагеря, а охрана ООН запрещает устраивать манифестацию на площади перед зданием. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 63 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.

