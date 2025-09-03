https://ria.ru/20250903/zemletryasenie-2039418185.html

Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 1450 человек

Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 1450 человек - РИА Новости, 03.09.2025

Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 1450 человек

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1450, пострадавших – почти 3,4 тысячи, заявил заместитель пресс-секретаря верховного лидера... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T16:24:00+03:00

2025-09-03T16:24:00+03:00

2025-09-03T16:24:00+03:00

в мире

афганистан

кунар

лагман (провинция)

землетрясение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038819171_0:452:810:908_1920x0_80_0_0_3ef5639b7c5e615a1a2a4c330cfbc0b9.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1450, пострадавших – почти 3,4 тысячи, заявил заместитель пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Хамдулла Фитрат. Землетрясение магнитудой 6 с пятью афтершоками произошло незадолго до полуночи в воскресенье в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив хрупкую систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. "На данный момент количество погибших достигло 1457 человек, пострадавших – 3394. В упомянутом регионе число разрушенных домов достигло 6782", - написал Фитрат на своей странице в соцсети Х.По данным афганских СМИ, с момента прихода к власти Исламского эмирата в 2021 году Афганистан пережил уже три смертоносных землетрясения, а также засухи и наводнения. Сегодня он переживает и массовую депортацию мигрантов из соседних стран.

https://ria.ru/20250902/pomosch-2039072824.html

афганистан

кунар

лагман (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, афганистан, кунар, лагман (провинция), землетрясение