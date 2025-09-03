Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 1450 человек - РИА Новости, 03.09.2025
16:24 03.09.2025
Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 1450 человек
Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 1450 человек
в мире
афганистан
кунар
лагман (провинция)
землетрясение
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1450, пострадавших – почти 3,4 тысячи, заявил заместитель пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Хамдулла Фитрат. Землетрясение магнитудой 6 с пятью афтершоками произошло незадолго до полуночи в воскресенье в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив хрупкую систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий. &quot;На данный момент количество погибших достигло 1457 человек, пострадавших – 3394. В упомянутом регионе число разрушенных домов достигло 6782&quot;, - написал Фитрат на своей странице в соцсети Х.По данным афганских СМИ, с момента прихода к власти Исламского эмирата в 2021 году Афганистан пережил уже три смертоносных землетрясения, а также засухи и наводнения. Сегодня он переживает и массовую депортацию мигрантов из соседних стран.
афганистан
кунар
лагман (провинция)
Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 1450 человек

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 1450, пострадавших – почти 3,4 тысячи, заявил заместитель пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Хамдулла Фитрат.
Землетрясение магнитудой 6 с пятью афтершоками произошло незадолго до полуночи в воскресенье в провинциях Кунар, Лагман и Нангархар, разрушив многие деревни и перегрузив хрупкую систему здравоохранения, уже ослабленную годами конфликтов, бедности и стихийных бедствий.
«

"На данный момент количество погибших достигло 1457 человек, пострадавших – 3394. В упомянутом регионе число разрушенных домов достигло 6782", - написал Фитрат на своей странице в соцсети Х.

По данным афганских СМИ, с момента прихода к власти Исламского эмирата в 2021 году Афганистан пережил уже три смертоносных землетрясения, а также засухи и наводнения. Сегодня он переживает и массовую депортацию мигрантов из соседних стран.
