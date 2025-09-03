https://ria.ru/20250903/zelenskij-2039383518.html

В офисе Зеленского рассказали о расширении "молодежного" контракта с ВСУ

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Молодежный" контракт с ВСУ для граждан в возрасте от 18 до 24 лет вскоре станет доступен для других возрастных категорий и уже мобилизованных украинских военных, заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. "В ближайшее время, думаю, это все будет анонсировано. Как только пройдут соответствующие экспертизы на разных уровнях, на базе контракта "18-24" будет предложен контракт для других возрастных категорий. А также, возможно, включительно для уже мобилизованных граждан в вооруженных силах Украины. Этот контракт даст людям четкое понимание сроков службы, возможности изменений, определенных льгот и так далее", - заявил Палиса в интервью украинскому телеканалу "Общественное". Количество военнослужащих, которые вступили в ВСУ по "молодежному" контракту, Палиса назвать отказался, но заявил о положительных отзывах об инициативе от нескольких командиров бригад ВСУ. Ранее Владимир Зеленский объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.

