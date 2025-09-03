Ким Чен Ын пожелал Путину здоровья

Рейтинг@Mail.ru
11:24 03.09.2025 (обновлено: 11:36 03.09.2025)
Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту России Владимиру Путину здоровья и успехов, прощаясь с российским лидером после переговоров в Пекине. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту России Владимиру Путину здоровья и успехов, прощаясь с российским лидером после переговоров в Пекине."Здоровья вам и успехов", - сказал Ким Чен Ын, прощаясь с Путиным."Взаимно", - ответил российский президент.Ранее президент России и лидер КНДР завершили переговоры в Пекине, их встреча продолжалась 2,5 часа.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине. 3 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине. 3 сентября 2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту России Владимиру Путину здоровья и успехов, прощаясь с российским лидером после переговоров в Пекине.
"Здоровья вам и успехов", - сказал Ким Чен Ын, прощаясь с Путиным.
"Взаимно", - ответил российский президент.
Ранее президент России и лидер КНДР завершили переговоры в Пекине, их встреча продолжалась 2,5 часа.
Ким Чен ЫнВ миреРоссияКНДР (Северная Корея)ПекинВладимир Путин
 
 
