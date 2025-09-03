https://ria.ru/20250903/zdorove-2039312936.html

Ким Чен Ын пожелал Путину здоровья

Ким Чен Ын пожелал Путину здоровья - РИА Новости, 03.09.2025

Ким Чен Ын пожелал Путину здоровья

Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту России Владимиру Путину здоровья и успехов, прощаясь с российским лидером после переговоров в Пекине. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T11:24:00+03:00

2025-09-03T11:24:00+03:00

2025-09-03T11:36:00+03:00

ким чен ын

в мире

россия

кндр (северная корея)

пекин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039320356_0:181:2916:1822_1920x0_80_0_0_d9152b65f120d93634b4f115316480ca.jpg

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту России Владимиру Путину здоровья и успехов, прощаясь с российским лидером после переговоров в Пекине."Здоровья вам и успехов", - сказал Ким Чен Ын, прощаясь с Путиным."Взаимно", - ответил российский президент.Ранее президент России и лидер КНДР завершили переговоры в Пекине, их встреча продолжалась 2,5 часа.

https://ria.ru/20250903/peregovory-2039274158.html

россия

кндр (северная корея)

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ким чен ын, в мире, россия, кндр (северная корея), пекин, владимир путин