Ким Чен Ын пожелал Путину здоровья
Ким Чен Ын пожелал Путину здоровья
2025-09-03T11:24:00+03:00
2025-09-03T11:24:00+03:00
2025-09-03T11:36:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту России Владимиру Путину здоровья и успехов, прощаясь с российским лидером после переговоров в Пекине."Здоровья вам и успехов", - сказал Ким Чен Ын, прощаясь с Путиным."Взаимно", - ответил российский президент.Ранее президент России и лидер КНДР завершили переговоры в Пекине, их встреча продолжалась 2,5 часа.
