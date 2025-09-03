https://ria.ru/20250903/zapad-2039459469.html
Не все на Западе хотят забрать российские резервы, заявил Путин
2025-09-03T17:28:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. На Западе те, кто поумнее, не хотят забирать российские резервы, они понимают, что это до основания будет разрушать все принципы международной экономической деятельности, заявил президент России Владимир Путин. "Те, кто поумнее - не хотят (забирать российские резервы - ред.). Да, это правда. Даже, здесь без всякой иронии, и без того, чтобы наехать на тех, кто поглупее. Почему? Потому что те, кто поумнее - это люди, которые занимаются финансами, экономикой, они понимают, что это до основания будет разрушать все принципы международной экономической деятельности", - сказал Путин журналистам.
