Рейтинг@Mail.ru
Запад не хочет работать с причинами конфликта на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 03.09.2025 (обновлено: 07:49 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/zakharova-2039267131.html
Запад не хочет работать с причинами конфликта на Украине, заявила Захарова
Запад не хочет работать с причинами конфликта на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 03.09.2025
Запад не хочет работать с причинами конфликта на Украине, заявила Захарова
Постоянные заявления о разных составах встречи лидеров по Украине показывают, что Запад не хочет работать с первопричинами кризиса, но ему придется это делать,... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T07:42:00+03:00
2025-09-03T07:49:00+03:00
в мире
украина
восточный экономический форум (вэф)
россия
владивосток
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802505155_0:358:3005:2048_1920x0_80_0_0_b4f45c8e5c7f9b34339291e545081194.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Постоянные заявления о разных составах встречи лидеров по Украине показывают, что Запад не хочет работать с первопричинами кризиса, но ему придется это делать, заявила на полях ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это происходит, потому что на Западе не готовы или не хотят или не могут начать работать с первопричинами кризиса. Они делают все для того, чтобы отвлечь внимание, может быть, отсрочить наступление неминуемого. Надо начать работать с устранением первопричин этого кризиса, конфликта, трагедии", - сказала она, комментируя постоянно меняющиеся заявления на Западе о возможном составе встречи на высшем уровне по Украине.Говоря о первопричинах, Захарова в первую очередь отметила нацистскую сущность киевского режима, который не желает учитывать интересы людей, которых считает своими гражданами."Я понимаю, что Западу не хочется (работать с первопричинами - ред.), я понимаю, что это будет противоречить всему, что они делали эти годы, но надо и придется", - подчеркнула она.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250903/kiev-2039264562.html
https://ria.ru/20250903/lavrov-2039228323.html
украина
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802505155_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_df279c664b1d2bf4ce7b876505300115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, восточный экономический форум (вэф), россия, владивосток, мария захарова, дальневосточный федеральный университет
В мире, Украина, Восточный экономический форум (ВЭФ), Россия, Владивосток, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет
Запад не хочет работать с причинами конфликта на Украине, заявила Захарова

Захарова: Западу придется работать с первопричинами конфликта на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Постоянные заявления о разных составах встречи лидеров по Украине показывают, что Запад не хочет работать с первопричинами кризиса, но ему придется это делать, заявила на полях ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это происходит, потому что на Западе не готовы или не хотят или не могут начать работать с первопричинами кризиса. Они делают все для того, чтобы отвлечь внимание, может быть, отсрочить наступление неминуемого. Надо начать работать с устранением первопричин этого кризиса, конфликта, трагедии", - сказала она, комментируя постоянно меняющиеся заявления на Западе о возможном составе встречи на высшем уровне по Украине.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Спонсоры Киева в Европе отвергают компромиссы по Украине, заявила Захарова
Вчера, 07:19
Говоря о первопричинах, Захарова в первую очередь отметила нацистскую сущность киевского режима, который не желает учитывать интересы людей, которых считает своими гражданами.
"Я понимаю, что Западу не хочется (работать с первопричинами - ред.), я понимаю, что это будет противоречить всему, что они делали эти годы, но надо и придется", - подчеркнула она.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Лавров призвал признать новые территориальные реалии на Украине
Вчера, 01:27
 
В миреУкраинаВосточный экономический форум (ВЭФ)РоссияВладивостокМария ЗахароваДальневосточный федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала