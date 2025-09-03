Запад не хочет работать с причинами конфликта на Украине, заявила Захарова
Захарова: Западу придется работать с первопричинами конфликта на Украине
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Постоянные заявления о разных составах встречи лидеров по Украине показывают, что Запад не хочет работать с первопричинами кризиса, но ему придется это делать, заявила на полях ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это происходит, потому что на Западе не готовы или не хотят или не могут начать работать с первопричинами кризиса. Они делают все для того, чтобы отвлечь внимание, может быть, отсрочить наступление неминуемого. Надо начать работать с устранением первопричин этого кризиса, конфликта, трагедии", - сказала она, комментируя постоянно меняющиеся заявления на Западе о возможном составе встречи на высшем уровне по Украине.
Говоря о первопричинах, Захарова в первую очередь отметила нацистскую сущность киевского режима, который не желает учитывать интересы людей, которых считает своими гражданами.
"Я понимаю, что Западу не хочется (работать с первопричинами - ред.), я понимаю, что это будет противоречить всему, что они делали эти годы, но надо и придется", - подчеркнула она.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.