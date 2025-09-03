https://ria.ru/20250903/zakharova-2039267131.html

Запад не хочет работать с причинами конфликта на Украине, заявила Захарова

Запад не хочет работать с причинами конфликта на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 03.09.2025

Запад не хочет работать с причинами конфликта на Украине, заявила Захарова

Постоянные заявления о разных составах встречи лидеров по Украине показывают, что Запад не хочет работать с первопричинами кризиса, но ему придется это делать,... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T07:42:00+03:00

2025-09-03T07:42:00+03:00

2025-09-03T07:49:00+03:00

в мире

украина

восточный экономический форум (вэф)

россия

владивосток

мария захарова

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802505155_0:358:3005:2048_1920x0_80_0_0_b4f45c8e5c7f9b34339291e545081194.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Постоянные заявления о разных составах встречи лидеров по Украине показывают, что Запад не хочет работать с первопричинами кризиса, но ему придется это делать, заявила на полях ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это происходит, потому что на Западе не готовы или не хотят или не могут начать работать с первопричинами кризиса. Они делают все для того, чтобы отвлечь внимание, может быть, отсрочить наступление неминуемого. Надо начать работать с устранением первопричин этого кризиса, конфликта, трагедии", - сказала она, комментируя постоянно меняющиеся заявления на Западе о возможном составе встречи на высшем уровне по Украине.Говоря о первопричинах, Захарова в первую очередь отметила нацистскую сущность киевского режима, который не желает учитывать интересы людей, которых считает своими гражданами."Я понимаю, что Западу не хочется (работать с первопричинами - ред.), я понимаю, что это будет противоречить всему, что они делали эти годы, но надо и придется", - подчеркнула она.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250903/kiev-2039264562.html

https://ria.ru/20250903/lavrov-2039228323.html

украина

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, восточный экономический форум (вэф), россия, владивосток, мария захарова, дальневосточный федеральный университет