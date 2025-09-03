https://ria.ru/20250903/zakharova-2039262277.html

В МИД рассказали о политической базе для перезапуска диалога России и США

В МИД рассказали о политической базе для перезапуска диалога России и США - РИА Новости, 03.09.2025

В МИД рассказали о политической базе для перезапуска диалога России и США

Политическая база для перезапуска стратегического диалога России и США пока находится на стадии формирования, рассказала в интервью РИА Новости на ВЭФ... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T06:56:00+03:00

2025-09-03T06:56:00+03:00

2025-09-03T10:18:00+03:00

в мире

россия

сша

владивосток

мария захарова

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039295859_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_31af4039bf4ff249a9d1d03f619d444c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Политическая база для перезапуска стратегического диалога России и США пока находится на стадии формирования, рассказала в интервью РИА Новости на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Президент Российской Федерации накануне саммита в Анкоридже обозначил, что договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями – это вопрос последующих этапов. Поэтому политическая база для перезапуска стратегического диалога между Россией и США пока находится на стадии формирования", - сказала она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250903/rossija-2039262125.html

россия

сша

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Захарова: политическая база для перезапуска диалога России и США на стадии формирования Политическая база для перезапуска стратегического диалога России и США пока находится на стадии формирования, заявила Захарова РИА Новости на ВЭФ 2025-09-03T06:56 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, владивосток, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025