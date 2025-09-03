https://ria.ru/20250903/zakharova-2039262277.html
В МИД рассказали о политической базе для перезапуска диалога России и США
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Политическая база для перезапуска стратегического диалога России и США пока находится на стадии формирования, рассказала в интервью РИА Новости на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Президент Российской Федерации накануне саммита в Анкоридже обозначил, что договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями – это вопрос последующих этапов. Поэтому политическая база для перезапуска стратегического диалога между Россией и США пока находится на стадии формирования", - сказала она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
