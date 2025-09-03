https://ria.ru/20250903/zakharova-2039259064.html

Захарова рассказала, к чему приведет прямое авиасообщение с США

Захарова рассказала, к чему приведет прямое авиасообщение с США - РИА Новости, 03.09.2025

Захарова рассказала, к чему приведет прямое авиасообщение с США

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и США стало бы символом налаживающегося взаимодействия между странами, заявила в интервью РИА Новости на полях РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T06:30:00+03:00

2025-09-03T06:30:00+03:00

2025-09-03T10:19:00+03:00

сша

россия

в мире

вэф-2025

мария захарова

дальневосточный федеральный университет

владивосток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039296913_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2826d2dae5a75afdf1fb0a98f483d89d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и США стало бы символом налаживающегося взаимодействия между странами, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С российской стороны в приоритетном порядке поставлен вопрос о скорейшем возобновлении прямого воздушного сообщения. Оно стало бы не только символом и олицетворением некого налаживающегося взаимодействия между двумя странами, но, главное, оно было бы с воодушевлением воспринято гражданами двух стран, это если говорить дипломатическим языком, а так, я думаю, что люди бы вздохнули с облегчением", - сказала она.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250901/ssha-2038956810.html

сша

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Захарова о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США Возобновление прямого авиасообщения между Россией и США стало бы символом налаживающегося взаимодействия между странами, заявила Захарова РИА Новости на ВЭФ 2025-09-03T06:30 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, в мире, вэф-2025, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, владивосток