Захарова рассказала, к чему приведет прямое авиасообщение с США
Захарова рассказала, к чему приведет прямое авиасообщение с США
2025-09-03T06:30:00+03:00
2025-09-03T06:30:00+03:00
2025-09-03T10:19:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и США стало бы символом налаживающегося взаимодействия между странами, заявила в интервью РИА Новости на полях ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С российской стороны в приоритетном порядке поставлен вопрос о скорейшем возобновлении прямого воздушного сообщения. Оно стало бы не только символом и олицетворением некого налаживающегося взаимодействия между двумя странами, но, главное, оно было бы с воодушевлением воспринято гражданами двух стран, это если говорить дипломатическим языком, а так, я думаю, что люди бы вздохнули с облегчением", - сказала она.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
