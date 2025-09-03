https://ria.ru/20250903/zakharova-2039258370.html

Захарова оценила возможность возвращения конфискованной дипсобственности

Захарова оценила возможность возвращения конфискованной дипсобственности - РИА Новости, 03.09.2025

Захарова оценила возможность возвращения конфискованной дипсобственности

Проблема возвращения дипломатической собственности РФ, конфискованной в США, является безальтернативной для полномасштабного восстановления отношений с США, и... РИА Новости, 03.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Проблема возвращения дипломатической собственности РФ, конфискованной в США, является безальтернативной для полномасштабного восстановления отношений с США, и Москва рассчитывает на возврат ей этих объектов, рассказала РИА Новости в интервью на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Конечно, безальтернативным для полномасштабного восстановления двусторонних отношений остается урегулирование проблем возвращения дипломатической собственности, недвижимости", - сказала она.Собеседница подчеркнула, что российская сторона надеется на возвращение изъятых объектов недвижимости.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

