https://ria.ru/20250903/zakharova-2039258370.html
Захарова оценила возможность возвращения конфискованной дипсобственности
Захарова оценила возможность возвращения конфискованной дипсобственности - РИА Новости, 03.09.2025
Захарова оценила возможность возвращения конфискованной дипсобственности
Проблема возвращения дипломатической собственности РФ, конфискованной в США, является безальтернативной для полномасштабного восстановления отношений с США, и... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T06:23:00+03:00
2025-09-03T06:23:00+03:00
2025-09-03T10:18:00+03:00
москва
сша
россия
в мире
дальневосточный федеральный университет
мария захарова
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039296574_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e799f3110afd0157ba3478a9882b6e27.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Проблема возвращения дипломатической собственности РФ, конфискованной в США, является безальтернативной для полномасштабного восстановления отношений с США, и Москва рассчитывает на возврат ей этих объектов, рассказала РИА Новости в интервью на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Конечно, безальтернативным для полномасштабного восстановления двусторонних отношений остается урегулирование проблем возвращения дипломатической собственности, недвижимости", - сказала она.Собеседница подчеркнула, что российская сторона надеется на возвращение изъятых объектов недвижимости.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250710/sobstvennost-2028323028.html
https://ria.ru/20250622/ushakov-2024644694.html
москва
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039296574_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dedd8cc89c5b2f18efa1cf9a564bc66e.jpg
Захарова о возвращении незаконно конфискованных США объектов дипсобственности
В Москве надеются, что незаконно конфискованные США объекты дипсобственности будут возвращены России, заявила Захарова РИА Новости на ВЭФ
2025-09-03T06:23
true
PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сша, россия, в мире, дальневосточный федеральный университет, мария захарова, вэф-2025
Москва, США, Россия, В мире, Дальневосточный федеральный университет, Мария Захарова, ВЭФ-2025
Захарова оценила возможность возвращения конфискованной дипсобственности
В Москве надеются на возвращение конфискованной дипсобственности