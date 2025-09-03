https://ria.ru/20250903/zaharova-2039325615.html
В МИД ответили на призыв Мерца истощить Россию
В МИД ответили на призыв Мерца истощить Россию - РИА Новости, 03.09.2025
В МИД ответили на призыв Мерца истощить Россию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призывы канцлера Германии Фридриха Мерца экономически истощить Россию.

2025-09-03
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призывы канцлера Германии Фридриха Мерца экономически истощить Россию. "Истощилка не выросла, хер Мерц", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал экономически истощить Россию.
В МИД ответили на призыв Мерца истощить Россию
Захарова ответила на призывы Мерца экономически истощить Россию