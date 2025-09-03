Рейтинг@Mail.ru
В МИД ответили на призыв Мерца истощить Россию
11:45 03.09.2025
В МИД ответили на призыв Мерца истощить Россию
В МИД ответили на призыв Мерца истощить Россию
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призывы канцлера Германии Фридриха Мерца экономически истощить Россию. РИА Новости, 03.09.2025
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призывы канцлера Германии Фридриха Мерца экономически истощить Россию. "Истощилка не выросла, хер Мерц", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал экономически истощить Россию.
В МИД ответили на призыв Мерца истощить Россию

Захарова ответила на призывы Мерца экономически истощить Россию

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призывы канцлера Германии Фридриха Мерца экономически истощить Россию.
"Истощилка не выросла, хер Мерц", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц призвал экономически истощить Россию.
Германия спасла НАТО от распада, заявил Мерц
31 августа, 21:29
 
