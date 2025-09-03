Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась о позиции ФРГ по делу о "Северных потоках"
08:04 03.09.2025
Захарова высказалась о позиции ФРГ по делу о "Северных потоках"
Захарова высказалась о позиции ФРГ по делу о "Северных потоках"
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости задалась вопросом, почему Германия не высылает украинских дипломатов, если сама утверждает, что взрывы на "Северных потоках" осуществлены киевским режимом. "Сама Германия заявляет о том, что подрывы "Северных потоков" - это дело рук граждан Украины, они не отрицают. Что же они не высылают никого из украинского посольства?" - сказала Захарова в интервью РИА Новости на ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Захарова высказалась о позиции ФРГ по делу о "Северных потоках"

Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости задалась вопросом, почему Германия не высылает украинских дипломатов, если сама утверждает, что взрывы на "Северных потоках" осуществлены киевским режимом.
"Сама Германия заявляет о том, что подрывы "Северных потоков" - это дело рук граждан Украины, они не отрицают. Что же они не высылают никого из украинского посольства?" - сказала Захарова в интервью РИА Новости на ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Запад не хочет работать с причинами конфликта на Украине, заявила Захарова
Вчера, 07:42
 
