Захарова высказалась о позиции ФРГ по делу о "Северных потоках"

Захарова высказалась о позиции ФРГ по делу о "Северных потоках"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости задалась вопросом, почему Германия не высылает украинских дипломатов, если сама...

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости задалась вопросом, почему Германия не высылает украинских дипломатов, если сама утверждает, что взрывы на "Северных потоках" осуществлены киевским режимом. "Сама Германия заявляет о том, что подрывы "Северных потоков" - это дело рук граждан Украины, они не отрицают. Что же они не высылают никого из украинского посольства?" - сказала Захарова в интервью РИА Новости на ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

2025

