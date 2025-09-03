https://ria.ru/20250903/zaharova-2039268739.html
Захарова высказалась о позиции ФРГ по делу о "Северных потоках"
Захарова высказалась о позиции ФРГ по делу о "Северных потоках" - РИА Новости, 03.09.2025
Захарова высказалась о позиции ФРГ по делу о "Северных потоках"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости задалась вопросом, почему Германия не высылает украинских дипломатов, если сама... РИА Новости, 03.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости задалась вопросом, почему Германия не высылает украинских дипломатов, если сама утверждает, что взрывы на "Северных потоках" осуществлены киевским режимом. "Сама Германия заявляет о том, что подрывы "Северных потоков" - это дело рук граждан Украины, они не отрицают. Что же они не высылают никого из украинского посольства?" - сказала Захарова в интервью РИА Новости на ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Захарова высказалась о позиции ФРГ по делу о "Северных потоках"
