Захарова не исключила, что ударами ВСУ по "Дружбе" управляли с Запада
07:29 03.09.2025
Захарова не исключила, что ударами ВСУ по "Дружбе" управляли с Запада
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ВЭФ не исключила версию прямого управления государствами Запада ударами ВСУ по нефтепроводу "Дружба". "Если вы подразумеваете прямое управление, эту версию нельзя исключать. Если вы говорите вообще о вовлеченности западных стран в террористическую деятельность киевского режима, то она очевидна. Здесь ответ, конечно, - да", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос
© AP Photo / Bela SzandelszkyНа нефтепроводе "Дружба"
На нефтепроводе "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
На нефтепроводе "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ВЭФ не исключила версию прямого управления государствами Запада ударами ВСУ по нефтепроводу "Дружба".
"Если вы подразумеваете прямое управление, эту версию нельзя исключать. Если вы говорите вообще о вовлеченности западных стран в террористическую деятельность киевского режима, то она очевидна. Здесь ответ, конечно, - да", - сказала Захарова, отвечая на соответствующий вопрос
Спонсоры Киева в Европе отвергают компромиссы по Украине, заявила Захарова
Вчера, 07:19
Спонсоры Киева в Европе отвергают компромиссы по Украине, заявила Захарова
