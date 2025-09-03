https://ria.ru/20250903/zaharova-2039265813.html
Захарова рассказала о значении Берингова пролива для России и США
Захарова рассказала о значении Берингова пролива для России и США - РИА Новости, 03.09.2025
Захарова рассказала о значении Берингова пролива для России и США
Близость России и США в районе Берингова пролива подразумевает актуальность запуска прямого авиасообщения между регионами двух стран, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T07:29:00+03:00
2025-09-03T07:29:00+03:00
2025-09-03T07:29:00+03:00
россия
берингов пролив
сша
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
восточный экономический форум (вэф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Близость России и США в районе Берингова пролива подразумевает актуальность запуска прямого авиасообщения между регионами двух стран, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Территориальная близость наших стран в регионе Берингова пролива подразумевает актуальный запуск прямого авиационного сообщения между близлежащими регионами наших стран", - сказала Захарова. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250903/zaharova-2039264352.html
россия
берингов пролив
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, берингов пролив, сша, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, восточный экономический форум (вэф), в мире
Россия, Берингов пролив, США, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, Восточный экономический форум (ВЭФ), В мире
Захарова рассказала о значении Берингова пролива для России и США
Захарова: близость России и США предполагает запуск авиасообщения