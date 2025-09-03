https://ria.ru/20250903/zaharova-2039265813.html

Захарова рассказала о значении Берингова пролива для России и США

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Близость России и США в районе Берингова пролива подразумевает актуальность запуска прямого авиасообщения между регионами двух стран, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Территориальная близость наших стран в регионе Берингова пролива подразумевает актуальный запуск прямого авиационного сообщения между близлежащими регионами наших стран", - сказала Захарова. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

