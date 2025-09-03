https://ria.ru/20250903/zaharova-2039264352.html

Захарова оценила перспективы сотрудничества России и США в Арктике

Захарова оценила перспективы сотрудничества России и США в Арктике - РИА Новости, 03.09.2025

Захарова оценила перспективы сотрудничества России и США в Арктике

Разработка полезных ископаемых Россией и США в Арктике является наиболее перспективным направлением взаимодействия стран в регионе, также заметен потенциал... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T07:17:00+03:00

2025-09-03T07:17:00+03:00

2025-09-03T07:17:00+03:00

россия

сша

арктика

мария захарова

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_54:401:2982:2048_1920x0_80_0_0_1c13dbf532b497aa59c187c937ed3cdf.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Разработка полезных ископаемых Россией и США в Арктике является наиболее перспективным направлением взаимодействия стран в регионе, также заметен потенциал диалога по защите окружающей среды, заявила РИА Новости в интервью на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Взаимодействие России и США в Арктической зоне имеет все основания занять значимое место в двусторонней повестке дня на фоне, в первую очередь, естественного соседства в этом регионе, соприкосновения экономических интересов двух стран. Одно из наиболее перспективных направлений - это совместная разработка полезных ископаемых, ведь Арктика - это склад ценных минералов, металлов, энергетических ресурсов", - сказала Захарова. "Очевиден потенциал диалога, безусловно, в сфере защиты окружающей среды", - добавила она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250903/zakharova-2039262277.html

https://ria.ru/20250301/arktika-2002425765.html

россия

сша

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, арктика, мария захарова, дальневосточный федеральный университет