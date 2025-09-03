Захарова оценила перспективы сотрудничества России и США в Арктике
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Разработка полезных ископаемых Россией и США в Арктике является наиболее перспективным направлением взаимодействия стран в регионе, также заметен потенциал диалога по защите окружающей среды, заявила РИА Новости в интервью на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Взаимодействие России и США в Арктической зоне имеет все основания занять значимое место в двусторонней повестке дня на фоне, в первую очередь, естественного соседства в этом регионе, соприкосновения экономических интересов двух стран. Одно из наиболее перспективных направлений - это совместная разработка полезных ископаемых, ведь Арктика - это склад ценных минералов, металлов, энергетических ресурсов", - сказала Захарова.
"Очевиден потенциал диалога, безусловно, в сфере защиты окружающей среды", - добавила она.
