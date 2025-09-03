Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила перспективы сотрудничества России и США в Арктике - РИА Новости, 03.09.2025
07:17 03.09.2025
Захарова оценила перспективы сотрудничества России и США в Арктике
Захарова оценила перспективы сотрудничества России и США в Арктике - РИА Новости, 03.09.2025
Захарова оценила перспективы сотрудничества России и США в Арктике
Разработка полезных ископаемых Россией и США в Арктике является наиболее перспективным направлением взаимодействия стран в регионе, также заметен потенциал... РИА Новости, 03.09.2025
россия
сша
арктика
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Разработка полезных ископаемых Россией и США в Арктике является наиболее перспективным направлением взаимодействия стран в регионе, также заметен потенциал диалога по защите окружающей среды, заявила РИА Новости в интервью на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Взаимодействие России и США в Арктической зоне имеет все основания занять значимое место в двусторонней повестке дня на фоне, в первую очередь, естественного соседства в этом регионе, соприкосновения экономических интересов двух стран. Одно из наиболее перспективных направлений - это совместная разработка полезных ископаемых, ведь Арктика - это склад ценных минералов, металлов, энергетических ресурсов", - сказала Захарова. "Очевиден потенциал диалога, безусловно, в сфере защиты окружающей среды", - добавила она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Захарова оценила перспективы сотрудничества России и США в Арктике

Захарова назвала перспективным сотрудничество России и США в Арктике

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Разработка полезных ископаемых Россией и США в Арктике является наиболее перспективным направлением взаимодействия стран в регионе, также заметен потенциал диалога по защите окружающей среды, заявила РИА Новости в интервью на ВЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Взаимодействие России и США в Арктической зоне имеет все основания занять значимое место в двусторонней повестке дня на фоне, в первую очередь, естественного соседства в этом регионе, соприкосновения экономических интересов двух стран. Одно из наиболее перспективных направлений - это совместная разработка полезных ископаемых, ведь Арктика - это склад ценных минералов, металлов, энергетических ресурсов", - сказала Захарова.
