https://ria.ru/20250903/zagovor-2039346032.html
Песков ответил на заявления Трампа о "заговорах"
Песков ответил на заявления Трампа о "заговорах" - РИА Новости, 03.09.2025
Песков ответил на заявления Трампа о "заговорах"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что заявления главы США Дональда Трампа о "заговорах" сделаны в переносном смысле. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T12:50:00+03:00
2025-09-03T12:50:00+03:00
2025-09-03T12:58:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что заявления главы США Дональда Трампа о "заговорах" сделаны в переносном смысле."Будем надеться, что речь шла в каком-то переносном смысле, что это не в прямом смысле, тем более, что никакие заговоры никто не строил", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250903/tramp-2039278640.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f26c44090f0a6ef3fdad782e78ea7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков ответил на заявления Трампа о "заговорах"
Песков выразил надежду, что Трамп говорил о заговорах в переносном смысле