Песков ответил на заявления Трампа о "заговорах"

Песков ответил на заявления Трампа о "заговорах" - РИА Новости, 03.09.2025

Песков ответил на заявления Трампа о "заговорах"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что заявления главы США Дональда Трампа о "заговорах" сделаны в переносном смысле. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T12:50:00+03:00

2025-09-03T12:50:00+03:00

2025-09-03T12:58:00+03:00

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что заявления главы США Дональда Трампа о "заговорах" сделаны в переносном смысле."Будем надеться, что речь шла в каком-то переносном смысле, что это не в прямом смысле, тем более, что никакие заговоры никто не строил", - сказал Песков журналистам.

