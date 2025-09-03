Рейтинг@Mail.ru
12:50 03.09.2025
Песков ответил на заявления Трампа о "заговорах"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что заявления главы США Дональда Трампа о "заговорах" сделаны в переносном смысле. РИА Новости, 03.09.2025
в мире
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что заявления главы США Дональда Трампа о "заговорах" сделаны в переносном смысле."Будем надеться, что речь шла в каком-то переносном смысле, что это не в прямом смысле, тем более, что никакие заговоры никто не строил", - сказал Песков журналистам.
россия
сша
в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что заявления главы США Дональда Трампа о "заговорах" сделаны в переносном смысле.
"Будем надеться, что речь шла в каком-то переносном смысле, что это не в прямом смысле, тем более, что никакие заговоры никто не строил", - сказал Песков журналистам.
В миреРоссияСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
