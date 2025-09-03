В Хмельницком вновь прогремели взрывы
В Хмельницком после воздушной тревоги прогремели повторные взрывы
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Взрывы второй раз после полуночи прозвучали в Хмельницком на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Ранее о взрывах в городе сообщал "24 канал".
"В Хмельницком были слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
