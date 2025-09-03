https://ria.ru/20250903/vzryvy-2039238288.html

В нескольких городах Украины прогремели взрывы

В нескольких городах Украины ночью прогремели взрывы, сообщили различные местные СМИ. РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T03:22:00+03:00

2025-09-03T03:22:00+03:00

2025-09-03T11:02:00+03:00

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В нескольких городах Украины ночью прогремели взрывы, сообщили различные местные СМИ.В частности, такие инциденты произошли в Киеве, Ровно, Кировограде, Вышгороде, Коломыи, Луцке, Львове и Хмельницком. Причем в последних трех взрывы прогремели как минимум дважды.О них также сообщали в Житомирской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

2025

Новости

