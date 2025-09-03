https://ria.ru/20250903/vzryvy-2039225610.html
В Луцке прогремели взрывы
В Луцке прогремели взрывы - РИА Новости, 03.09.2025
В Луцке прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Луцке Волынской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T00:50:00+03:00
2025-09-03T00:50:00+03:00
2025-09-03T00:50:00+03:00
в мире
волынская область
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960881129_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_1830c956b03a17ca86a5b0a67df684ab.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Луцке Волынской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН. "В Луцке раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Волынской области Украины звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250902/plan-2039211062.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волынская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/14/1960881129_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d47a5dca753b004747c9ab9a1d251924.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, волынская область, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Волынская область, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
В Луцке прогремели взрывы
В Луцке Волынской области после воздушной тревоги прогремели взрывы