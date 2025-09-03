Рейтинг@Mail.ru
У аэропорта Дамаска прогремел взрыв
13:22 03.09.2025
У аэропорта Дамаска прогремел взрыв
У аэропорта Дамаска прогремел взрыв
Взрыв неизвестного происхождения произошёл в среду возле международного аэропорта столицы Сирии Дамаска, передаёт Сирийское государственное телевидение сообщает РИА Новости, 03.09.2025
ДОХА, 3 сен - РИА Новости. Взрыв неизвестного происхождения произошёл в среду возле международного аэропорта столицы Сирии Дамаска, передаёт Сирийское государственное телевидение сообщает ссылкой на местные источники.По их данным, взрыв неизвестного происхождения случился "на бывшей военной базе армии Сирии вблизи аэропорта".
ДОХА, 3 сен - РИА Новости. Взрыв неизвестного происхождения произошёл в среду возле международного аэропорта столицы Сирии Дамаска, передаёт Сирийское государственное телевидение сообщает ссылкой на местные источники.
По их данным, взрыв неизвестного происхождения случился "на бывшей военной базе армии Сирии вблизи аэропорта".
