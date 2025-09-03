https://ria.ru/20250903/vzryv-2039354949.html
У аэропорта Дамаска прогремел взрыв
Взрыв неизвестного происхождения произошёл в среду возле международного аэропорта столицы Сирии Дамаска, передаёт Сирийское государственное телевидение сообщает РИА Новости, 03.09.2025
ДОХА, 3 сен - РИА Новости. Взрыв неизвестного происхождения произошёл в среду возле международного аэропорта столицы Сирии Дамаска, передаёт Сирийское государственное телевидение сообщает ссылкой на местные источники.По их данным, взрыв неизвестного происхождения случился "на бывшей военной базе армии Сирии вблизи аэропорта".
