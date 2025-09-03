Рейтинг@Mail.ru
Жителей Молдавии пытаются запугать перед выборами, считает эксперт - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/vybory-2039369690.html
Жителей Молдавии пытаются запугать перед выборами, считает эксперт
Жителей Молдавии пытаются запугать перед выборами, считает эксперт - РИА Новости, 03.09.2025
Жителей Молдавии пытаются запугать перед выборами, считает эксперт
Заявления президента Румынии Никушора Дана о якобы российской угрозе для Молдавии - это попытка запугать избирателей перед парламентскими выборами, так как... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T13:52:00+03:00
2025-09-03T13:52:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
никушор дан
майя санду
дмитрий песков
российский государственный гуманитарный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853945533_0:199:3071:1926_1920x0_80_0_0_bbe17220cce3182cffcddb9eb5a89959.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Заявления президента Румынии Никушора Дана о якобы российской угрозе для Молдавии - это попытка запугать избирателей перед парламентскими выборами, так как рейтинги партии Майи Санду "Действие и солидарность" неизменно падают, заявила РИА Новости главный научный сотрудник РГГУ, доктор политических наук Наталья Харитонова. Президент Румынии Никушор Дан ранее заявил, что если пророссийские силы победят на парламентских выборах в Молдавии, то республика "может повторить путь Грузии". Также он утверждает, что если к власти в Молдавии придут пророссийские силы, то "это может означать сотрудничество с Москвой, размещение дополнительных российских войск в Приднестровье с усилением давления на Украину", а также создать препятствия для Молдавии и Украины, "которые сейчас вместе движутся по европейскому пути". "Такого рода заявления румынского президента, кстати, так и не поздравившего гражданку Румынии Санду с Днём независимости Молдовы, вполне ожидаемы. Позиции партии PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) сложно назвать сильными, рейтинги Санду снижаются, а победа на выборах для них является жизненной необходимостью. Поэтому Дан, как и другие европейские визитеры, активно посещающие Кишинев в эти дни, делают все возможное, чтобы привлечь проевропейски настроенного избирателя прийти и проголосовать, остальных пытаются запугать мифической российской угрозой", - заявила Харитонова. По ее словам, Никушор Дан также отрабатывает свои обязательства перед Брюсселем и оказывает ответную услугу Кишиневу. "На президентских выборах в Румынии (в мае 2025 года - ред.) Майя Санду активно и открыто агитировала за Дана", - напомнила Харитонова. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250903/glava-2039342132.html
https://ria.ru/20250903/pridnestrove-2039338536.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853945533_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_9b5de9c71c4179f18e22504483ec3811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, никушор дан, майя санду, дмитрий песков, российский государственный гуманитарный университет, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Никушор Дан, Майя Санду, Дмитрий Песков, Российский государственный гуманитарный университет, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Жителей Молдавии пытаются запугать перед выборами, считает эксперт

Харитонова: заявления президента Румынии о РФ призваны запугать жителей Молдавии

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкГерб Молдавии
Герб Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Герб Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Заявления президента Румынии Никушора Дана о якобы российской угрозе для Молдавии - это попытка запугать избирателей перед парламентскими выборами, так как рейтинги партии Майи Санду "Действие и солидарность" неизменно падают, заявила РИА Новости главный научный сотрудник РГГУ, доктор политических наук Наталья Харитонова.
Президент Румынии Никушор Дан ранее заявил, что если пророссийские силы победят на парламентских выборах в Молдавии, то республика "может повторить путь Грузии". Также он утверждает, что если к власти в Молдавии придут пророссийские силы, то "это может означать сотрудничество с Москвой, размещение дополнительных российских войск в Приднестровье с усилением давления на Украину", а также создать препятствия для Молдавии и Украины, "которые сейчас вместе движутся по европейскому пути".
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Глава МИД ПМР назвал заявление Молдавии о параде в Тирасполе истерикой
Вчера, 12:44
"Такого рода заявления румынского президента, кстати, так и не поздравившего гражданку Румынии Санду с Днём независимости Молдовы, вполне ожидаемы. Позиции партии PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) сложно назвать сильными, рейтинги Санду снижаются, а победа на выборах для них является жизненной необходимостью. Поэтому Дан, как и другие европейские визитеры, активно посещающие Кишинев в эти дни, делают все возможное, чтобы привлечь проевропейски настроенного избирателя прийти и проголосовать, остальных пытаются запугать мифической российской угрозой", - заявила Харитонова.
По ее словам, Никушор Дан также отрабатывает свои обязательства перед Брюсселем и оказывает ответную услугу Кишиневу. "На президентских выборах в Румынии (в мае 2025 года - ред.) Майя Санду активно и открыто агитировала за Дана", - напомнила Харитонова.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
В Приднестровье призвали Молдавию прекратить милитаризацию страны
Вчера, 12:29
 
В миреМолдавияРоссияКишиневНикушор ДанМайя СандуДмитрий ПесковРоссийский государственный гуманитарный университетSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала