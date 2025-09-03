https://ria.ru/20250903/vybory-2039369690.html

Жителей Молдавии пытаются запугать перед выборами, считает эксперт

Жителей Молдавии пытаются запугать перед выборами, считает эксперт - РИА Новости, 03.09.2025

Жителей Молдавии пытаются запугать перед выборами, считает эксперт

Заявления президента Румынии Никушора Дана о якобы российской угрозе для Молдавии - это попытка запугать избирателей перед парламентскими выборами, так как... РИА Новости, 03.09.2025

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Заявления президента Румынии Никушора Дана о якобы российской угрозе для Молдавии - это попытка запугать избирателей перед парламентскими выборами, так как рейтинги партии Майи Санду "Действие и солидарность" неизменно падают, заявила РИА Новости главный научный сотрудник РГГУ, доктор политических наук Наталья Харитонова. Президент Румынии Никушор Дан ранее заявил, что если пророссийские силы победят на парламентских выборах в Молдавии, то республика "может повторить путь Грузии". Также он утверждает, что если к власти в Молдавии придут пророссийские силы, то "это может означать сотрудничество с Москвой, размещение дополнительных российских войск в Приднестровье с усилением давления на Украину", а также создать препятствия для Молдавии и Украины, "которые сейчас вместе движутся по европейскому пути". "Такого рода заявления румынского президента, кстати, так и не поздравившего гражданку Румынии Санду с Днём независимости Молдовы, вполне ожидаемы. Позиции партии PAS (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) сложно назвать сильными, рейтинги Санду снижаются, а победа на выборах для них является жизненной необходимостью. Поэтому Дан, как и другие европейские визитеры, активно посещающие Кишинев в эти дни, делают все возможное, чтобы привлечь проевропейски настроенного избирателя прийти и проголосовать, остальных пытаются запугать мифической российской угрозой", - заявила Харитонова. По ее словам, Никушор Дан также отрабатывает свои обязательства перед Брюсселем и оказывает ответную услугу Кишиневу. "На президентских выборах в Румынии (в мае 2025 года - ред.) Майя Санду активно и открыто агитировала за Дана", - напомнила Харитонова. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

