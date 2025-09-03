https://ria.ru/20250903/vtb-2039331128.html

ВТБ: биометрия снижает риск потерь от мошенников почти до нуля

ВТБ: биометрия снижает риск потерь от мошенников почти до нуля - РИА Новости, 03.09.2025

ВТБ: биометрия снижает риск потерь от мошенников почти до нуля

На сегодняшний день уже нескольких миллионов клиентов ВТБ подключили в онлайн-банке государственную биометрию, за первое полугодие с кражами своих средств... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T12:08:00+03:00

2025-09-03T12:08:00+03:00

2025-09-03T12:24:00+03:00

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039334152_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_959acb4ceaac9ccc91d6bb1c3deada0a.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. На сегодняшний день уже нескольких миллионов клиентов ВТБ подключили в онлайн-банке государственную биометрию, за первое полугодие с кражами своих средств столкнулись 0,0025% из них, сообщает пресс-служба банка. Информация об этом прозвучала на полях ВЭФ-2025 от заместителя президента-председателя правления ВТБ Александра Пахомова. При попытке мошенников вывести деньги срабатывает антифрод-система банка, которая требует подтверждение операций по лицевой биометрии. Злоумышленники не могут пройти эту проверку, даже имея фото клиента или сгенерированное с помощью нейросетей изображение. Таким образом, подобные кражи предотвращаются практически в 100% случаях. В ситуациях, когда пользователь под влиянием мошенников сам переводит им деньги, банк стремится спасти их "на последней миле". Если клиент заходит в мобильный банк во время звонка с подозрительного номера или устанавливает программы удаленного доступа, ВТБ отправляет клиенту СМС и push-предупреждение об атаке мошенников. "Биометрические технологии уже изменили нашу повседневную жизнь — с их помощью мы делаем покупки, проходим на работу, оплачиваем проезд в транспорте. Для финансовых сервисов биометрия — новый этап эволюции, это самый безопасный и надежный способ идентификации, защищающий данные и средства клиентов. Ожидаем, что в ближайшем будущем биометрия станет отраслевым стандартом и подстегнет развитие новых цифровых сервисов, которые позволят в том числе искоренить проблему мошенничества", — прокомментировал Пахомов. Ранее аналитики ВТБ оценивали, что подтверждение операций по лицу до конца года может сберечь от мошенников более 2 миллиардов рублей клиентских средств и повысить долю добросовестных онлайн-кредитов. Главная причина сдачи биометрии для каждого второго россиянина — защита средств от мошенников, показал опрос ВТБ*. 23% отметили удобство без документов и карт, 22% — быструю авторизацию в банках и на Госуслугах, 21% — снятие наличных без карты и телефона, 15% — бесконтактную оплату в транспорте и магазинах**. *В опросе в июне 2025 года участвовали 1500 взрослых жителей крупных городов России. **Вопрос позволял выбрать несколько вариантов ответа. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вэф-2025