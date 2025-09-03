Силовики опровергли данные о потерях ВСУ в 11 тысяч человек в месяц
Данные о потерях в ВСУ в 11 тысяч человек в месяц являются заниженными
© AP Photo / LIBKOSУкраинские боевики эвакуируют раненого солдата
© AP Photo / LIBKOS
Украинские боевики эвакуируют раненого солдата. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Прозвучавшие на Украине данные о потерях в ВСУ в 11 тысяч в месяц убитыми, пропавшими и ранеными явно занижены, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее известный на Украине волонтер Тарас Чмут заявил, что в день ВСУ теряют якобы около 18 человек убитыми, 273 ранеными и 79 пропавшими без вести, то есть всего более 11 тысяч в месяц.
"Откуда он взял эти цифры - непонятно. За последнюю неделю только в Виннице официально подтвердили смерть 35 военнослужащих ВСУ. Понятно лишь только, зачем он это сказал: для того чтобы в очередной раз оправдать действия ТЦК (военкоматов - ред.), успокоить население и склонить людей добровольно идти в ВСУ", - сказал представитель силовых структур.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.