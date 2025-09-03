Рейтинг@Mail.ru
Силовики опровергли данные о потерях ВСУ в 11 тысяч человек в месяц - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/vsu-2039514978.html
Силовики опровергли данные о потерях ВСУ в 11 тысяч человек в месяц
Силовики опровергли данные о потерях ВСУ в 11 тысяч человек в месяц - РИА Новости, 03.09.2025
Силовики опровергли данные о потерях ВСУ в 11 тысяч человек в месяц
Прозвучавшие на Украине данные о потерях в ВСУ в 11 тысяч в месяц убитыми, пропавшими и ранеными явно занижены, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T22:29:00+03:00
2025-09-03T22:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
винница
тарас чмут
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_131922336a0a6d2566e063483e3f6caa.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Прозвучавшие на Украине данные о потерях в ВСУ в 11 тысяч в месяц убитыми, пропавшими и ранеными явно занижены, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Ранее известный на Украине волонтер Тарас Чмут заявил, что в день ВСУ теряют якобы около 18 человек убитыми, 273 ранеными и 79 пропавшими без вести, то есть всего более 11 тысяч в месяц. "Откуда он взял эти цифры - непонятно. За последнюю неделю только в Виннице официально подтвердили смерть 35 военнослужащих ВСУ. Понятно лишь только, зачем он это сказал: для того чтобы в очередной раз оправдать действия ТЦК (военкоматов - ред.), успокоить население и склонить людей добровольно идти в ВСУ", - сказал представитель силовых структур. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250903/drony-2039476028.html
украина
винница
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, винница, тарас чмут, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Винница, Тарас Чмут, Вооруженные силы Украины
Силовики опровергли данные о потерях ВСУ в 11 тысяч человек в месяц

Данные о потерях в ВСУ в 11 тысяч человек в месяц являются заниженными

© AP Photo / LIBKOSУкраинские боевики эвакуируют раненого солдата
Украинские боевики эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские боевики эвакуируют раненого солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Прозвучавшие на Украине данные о потерях в ВСУ в 11 тысяч в месяц убитыми, пропавшими и ранеными явно занижены, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Ранее известный на Украине волонтер Тарас Чмут заявил, что в день ВСУ теряют якобы около 18 человек убитыми, 273 ранеными и 79 пропавшими без вести, то есть всего более 11 тысяч в месяц.
"Откуда он взял эти цифры - непонятно. За последнюю неделю только в Виннице официально подтвердили смерть 35 военнослужащих ВСУ. Понятно лишь только, зачем он это сказал: для того чтобы в очередной раз оправдать действия ТЦК (военкоматов - ред.), успокоить население и склонить людей добровольно идти в ВСУ", - сказал представитель силовых структур.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Российские военные уничтожили три антенны управления дронами ВСУ в ДНР
Вчера, 18:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВинницаТарас ЧмутВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала