СМИ: в Харькове мобилизовали умственно отсталого мужчину
В Харькове сотрудники военкомата мобилизовали умственно отсталого мужчину
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный возле Харькова
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове на Украине мобилизовали умственно отсталого местного жителя, подписав за него все документы, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Харькове мобилизовали Дмитрия Ефименко, у которого пожизненный диагноз олигофрения (умственная отсталость – ред.). Ефименко отправили на ВВК (военно-врачебная комиссия – ред.) без обследования, документы подписали за него сотрудники. Сейчас Дмитрий находится в учебке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.