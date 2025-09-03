Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Харькове мобилизовали умственно отсталого мужчину
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 03.09.2025
СМИ: в Харькове мобилизовали умственно отсталого мужчину
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
вооруженные силы украины
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове на Украине мобилизовали умственно отсталого местного жителя, подписав за него все документы, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Харькове мобилизовали Дмитрия Ефименко, у которого пожизненный диагноз олигофрения (умственная отсталость – ред.). Ефименко отправили на ВВК (военно-врачебная комиссия – ред.) без обследования, документы подписали за него сотрудники. Сейчас Дмитрий находится в учебке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
харьков
украина
в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский военный возле Харькова
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове на Украине мобилизовали умственно отсталого местного жителя, подписав за него все документы, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Харькове мобилизовали Дмитрия Ефименко, у которого пожизненный диагноз олигофрения (умственная отсталость – ред.). Ефименко отправили на ВВК (военно-врачебная комиссия – ред.) без обследования, документы подписали за него сотрудники. Сейчас Дмитрий находится в учебке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Сотрудники военкомата, которые не смогли догнать мужчину в Одессе - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Сотрудники ТЦК не поняли, как открыть ворота, и не смогли догнать мужчину
29 августа, 15:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
