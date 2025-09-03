https://ria.ru/20250903/vsu-2039513215.html

СМИ: в Харькове мобилизовали умственно отсталого мужчину

2025-09-03T22:09:00+03:00

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове на Украине мобилизовали умственно отсталого местного жителя, подписав за него все документы, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Харькове мобилизовали Дмитрия Ефименко, у которого пожизненный диагноз олигофрения (умственная отсталость – ред.). Ефименко отправили на ВВК (военно-врачебная комиссия – ред.) без обследования, документы подписали за него сотрудники. Сейчас Дмитрий находится в учебке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

