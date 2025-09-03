https://ria.ru/20250903/vsu-2039503305.html
Российские силовики рассказали, почему боевики ВСУ сбегают из частей
Российские силовики рассказали, почему боевики ВСУ сбегают из частей - РИА Новости, 03.09.2025
Российские силовики рассказали, почему боевики ВСУ сбегают из частей
Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ не выплачивает солдатам на передовой боевые выплаты даже при ранениях, поэтому из части сбегают, сообщили... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T20:28:00+03:00
2025-09-03T20:28:00+03:00
2025-09-03T20:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_131922336a0a6d2566e063483e3f6caa.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ не выплачивает солдатам на передовой боевые выплаты даже при ранениях, поэтому из части сбегают, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В качестве примера собеседник агентства привел рассказ одного из таких украинских военнослужащих. "По его словам, за все время прохождения службы в полку на передовой ему не выплачивали положенные боевые выплаты. Кроме того, после ранения он также не получил ни гривны", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что украинский военный "целенаправленно ушел в самовольное оставление части, и только через полгода его исключили из списков 425-го полка". Он присоединился к 3-й отдельной штурмовой бригаде националистического батальона "Азов" *. "Зато при ранении его смогли эвакуировать на БМП Bradley, на этом положительные впечатления от пребывания в 425-м полку у него заканчиваются", - отметил представитель силовых структур.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027360308.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские силовики рассказали, почему боевики ВСУ сбегают из частей
Командование ВСУ не выплачивает боевые выплаты даже при ранениях
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ не выплачивает солдатам на передовой боевые выплаты даже при ранениях, поэтому из части сбегают, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В качестве примера собеседник агентства привел рассказ одного из таких украинских военнослужащих.
"По его словам, за все время прохождения службы в полку на передовой ему не выплачивали положенные боевые выплаты. Кроме того, после ранения он также не получил ни гривны", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что украинский военный "целенаправленно ушел в самовольное оставление части, и только через полгода его исключили из списков 425-го полка". Он присоединился к 3-й отдельной штурмовой бригаде националистического батальона "Азов" *.
"Зато при ранении его смогли эвакуировать на БМП Bradley, на этом положительные впечатления от пребывания в 425-м полку у него заканчиваются", - отметил представитель силовых структур.* Террористическая организация, запрещенная в России.