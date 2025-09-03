Рейтинг@Mail.ru
Российские силовики рассказали, почему боевики ВСУ сбегают из частей - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/vsu-2039503305.html
Российские силовики рассказали, почему боевики ВСУ сбегают из частей
Российские силовики рассказали, почему боевики ВСУ сбегают из частей - РИА Новости, 03.09.2025
Российские силовики рассказали, почему боевики ВСУ сбегают из частей
Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ не выплачивает солдатам на передовой боевые выплаты даже при ранениях, поэтому из части сбегают, сообщили... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T20:28:00+03:00
2025-09-03T20:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_131922336a0a6d2566e063483e3f6caa.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ не выплачивает солдатам на передовой боевые выплаты даже при ранениях, поэтому из части сбегают, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В качестве примера собеседник агентства привел рассказ одного из таких украинских военнослужащих. "По его словам, за все время прохождения службы в полку на передовой ему не выплачивали положенные боевые выплаты. Кроме того, после ранения он также не получил ни гривны", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что украинский военный "целенаправленно ушел в самовольное оставление части, и только через полгода его исключили из списков 425-го полка". Он присоединился к 3-й отдельной штурмовой бригаде националистического батальона "Азов" *. "Зато при ранении его смогли эвакуировать на БМП Bradley, на этом положительные впечатления от пребывания в 425-м полку у него заканчиваются", - отметил представитель силовых структур.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250705/ukraina-2027360308.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские силовики рассказали, почему боевики ВСУ сбегают из частей

Командование ВСУ не выплачивает боевые выплаты даже при ранениях

© AP Photo / LIBKOSУкраинские боевики эвакуируют раненого
Украинские боевики эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / LIBKOS
Украинские боевики эвакуируют раненого. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ не выплачивает солдатам на передовой боевые выплаты даже при ранениях, поэтому из части сбегают, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В качестве примера собеседник агентства привел рассказ одного из таких украинских военнослужащих.
"По его словам, за все время прохождения службы в полку на передовой ему не выплачивали положенные боевые выплаты. Кроме того, после ранения он также не получил ни гривны", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что украинский военный "целенаправленно ушел в самовольное оставление части, и только через полгода его исключили из списков 425-го полка". Он присоединился к 3-й отдельной штурмовой бригаде националистического батальона "Азов" *.
"Зато при ранении его смогли эвакуировать на БМП Bradley, на этом положительные впечатления от пребывания в 425-м полку у него заканчиваются", - отметил представитель силовых структур.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Депутат Рады рассказала о волне дезертирств в ВСУ
5 июля, 12:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала