Российские силовики рассказали, почему боевики ВСУ сбегают из частей

03.09.2025

Российские силовики рассказали, почему боевики ВСУ сбегают из частей

Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ не выплачивает солдатам на передовой боевые выплаты даже при ранениях, поэтому из части сбегают

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ не выплачивает солдатам на передовой боевые выплаты даже при ранениях, поэтому из части сбегают, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. В качестве примера собеседник агентства привел рассказ одного из таких украинских военнослужащих. "По его словам, за все время прохождения службы в полку на передовой ему не выплачивали положенные боевые выплаты. Кроме того, после ранения он также не получил ни гривны", - сказал он. Собеседник агентства отметил, что украинский военный "целенаправленно ушел в самовольное оставление части, и только через полгода его исключили из списков 425-го полка". Он присоединился к 3-й отдельной штурмовой бригаде националистического батальона "Азов" *. "Зато при ранении его смогли эвакуировать на БМП Bradley, на этом положительные впечатления от пребывания в 425-м полку у него заканчиваются", - отметил представитель силовых структур.* Террористическая организация, запрещенная в России.

россия

2025

