Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Взрывы снова прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". Телеканал ранее в среду уже сообщал о взрывах в Херсоне. "В Херсоне в третий раз за день раздаются взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
херсон, россия, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
