Украинская молодежь не заключает массово контракты с ВСУ, заявили в Раде
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Украинская молодежь не стала массово заключать с ВСУ контракты, рассчитанные на граждан в возрасте от 18 до 24 лет, заявил в среду депутат Верховной рады Василий Мокан.
"Я знаю, что некоторые люди такой опцией воспользовались, но сказать, что это массово, - нет", - заявил Мокан в эфире украинского YouTube-канала "Суперпозиция".
Ранее заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил, что контракт с ВСУ для граждан в возрасте от 18 до 24 лет вскоре станет доступен для других возрастных категорий и уже мобилизованных украинских военных.
Зеленский ранее объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
На фоне набора в ВСУ по "молодежному" контракту минобороны страны и отдельные военкоматы публиковали агитационные материалы, рассчитанные на младшую возрастную категорию. Так, Сумской областной военкомат сравнил службу в ВСУ с компьютерной игрой Minecraft, рассчитанной на игроков в возрасте от семи лет. Украинское минобороны зазывало молодежь на фронт видеороликом с рассказом о том, сколько чизбургеров можно будет купить на обещанный Зеленским один миллион гривен (24 тысячи долларов). Украинские СМИ сообщали об агитационных плакатах минобороны, где молодежь пытаются завлечь на службу возможностью купить премиум-подписку на онлайн-кинотеатр Netflix сроком на 185 лет или миллионы единиц внутриигровой валюты в детской компьютерной игре Roblox.
Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
2 сентября, 11:40