https://ria.ru/20250903/vsu-2039328168.html
В Харьковской области при обстрелах повреждены более десяти домов
В Харьковской области при обстрелах повреждены более десяти домов - РИА Новости, 03.09.2025
В Харьковской области при обстрелах повреждены более десяти домов
Более десяти домов и сельхозтехника получили повреждения в результате обстрела ВСУ нескольких харьковских сел, сообщил глава российской администрации... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T11:55:00+03:00
2025-09-03T11:55:00+03:00
2025-09-03T11:55:00+03:00
происшествия
харьковская область
пески (донецкая область)
виталий ганчев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Более десяти домов и сельхозтехника получили повреждения в результате обстрела ВСУ нескольких харьковских сел, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ обстреляли села Пески, Станция Тополи, Лиман Второй, Богдановское, Николаевку и Таволжанку, удары наносились по гражданской инфраструктуре и жилым домам. "В результате обстрела повреждены более десяти домовладений и сельхозтехника в разных населённых пунктах", - сообщил Ганчев. Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
пески (донецкая область)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, харьковская область, пески (донецкая область), виталий ганчев, вооруженные силы украины
Происшествия, Харьковская область, Пески (Донецкая область), Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области при обстрелах повреждены более десяти домов
В Харьковской области обстрелами повреждены более десяти домов и сельхозтехника