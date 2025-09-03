https://ria.ru/20250903/vsu-2039328168.html

В Харьковской области при обстрелах повреждены более десяти домов

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Более десяти домов и сельхозтехника получили повреждения в результате обстрела ВСУ нескольких харьковских сел, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ обстреляли села Пески, Станция Тополи, Лиман Второй, Богдановское, Николаевку и Таволжанку, удары наносились по гражданской инфраструктуре и жилым домам. "В результате обстрела повреждены более десяти домовладений и сельхозтехника в разных населённых пунктах", - сообщил Ганчев. Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

