В Харьковской области при обстрелах повреждены более десяти домов - РИА Новости, 03.09.2025
11:55 03.09.2025
В Харьковской области при обстрелах повреждены более десяти домов
В Харьковской области при обстрелах повреждены более десяти домов
происшествия
харьковская область
пески (донецкая область)
виталий ганчев
вооруженные силы украины
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Более десяти домов и сельхозтехника получили повреждения в результате обстрела ВСУ нескольких харьковских сел, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ обстреляли села Пески, Станция Тополи, Лиман Второй, Богдановское, Николаевку и Таволжанку, удары наносились по гражданской инфраструктуре и жилым домам. "В результате обстрела повреждены более десяти домовладений и сельхозтехника в разных населённых пунктах", - сообщил Ганчев. Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
харьковская область
пески (донецкая область)
происшествия, харьковская область, пески (донецкая область), виталий ганчев, вооруженные силы украины
Происшествия, Харьковская область, Пески (Донецкая область), Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Более десяти домов и сельхозтехника получили повреждения в результате обстрела ВСУ нескольких харьковских сел, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
По его словам, ВСУ обстреляли села Пески, Станция Тополи, Лиман Второй, Богдановское, Николаевку и Таволжанку, удары наносились по гражданской инфраструктуре и жилым домам.
"В результате обстрела повреждены более десяти домовладений и сельхозтехника в разных населённых пунктах", - сообщил Ганчев.
Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
