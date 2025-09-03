Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области уничтожили лодку с украинскими диверсантами - РИА Новости, 03.09.2025
11:03 03.09.2025
В Херсонской области уничтожили лодку с украинскими диверсантами
безопасность
днепр (река)
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Лодка с диверсантами ВСУ уничтожена в дельте Днепра при попытке переправиться на левый берег Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Оператор FPV-дрона 18-й общевойсковой армии засек вражескую лодку в дельте Днепра. ВСУ пытались переправить диверсионную группу - но не успели. Один точный удар - и лодка с боевиками пошла ко дну", - написал Сальдо. Сальдо подчеркнул, что по словам бойцов группировки войск "Днепр", это была очередная попытка ВСУ прорваться на левый берег. "Безуспешная - как и десятки других", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
безопасность, днепр (река), херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Безопасность, Днепр (река), Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Лодка с диверсантами ВСУ уничтожена в дельте Днепра при попытке переправиться на левый берег Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Оператор FPV-дрона 18-й общевойсковой армии засек вражескую лодку в дельте Днепра. ВСУ пытались переправить диверсионную группу - но не успели. Один точный удар - и лодка с боевиками пошла ко дну", - написал Сальдо.
Сальдо подчеркнул, что по словам бойцов группировки войск "Днепр", это была очередная попытка ВСУ прорваться на левый берег.
"Безуспешная - как и десятки других", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
