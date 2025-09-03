https://ria.ru/20250903/vsu-2039308147.html

В Херсонской области уничтожили лодку с украинскими диверсантами

В Херсонской области уничтожили лодку с украинскими диверсантами - РИА Новости, 03.09.2025

В Херсонской области уничтожили лодку с украинскими диверсантами

Лодка с диверсантами ВСУ уничтожена в дельте Днепра при попытке переправиться на левый берег Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T11:03:00+03:00

2025-09-03T11:03:00+03:00

2025-09-03T11:03:00+03:00

безопасность

днепр (река)

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:316:3000:2004_1920x0_80_0_0_354b5e1eb09f34b9477345a6f59c63bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Лодка с диверсантами ВСУ уничтожена в дельте Днепра при попытке переправиться на левый берег Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Оператор FPV-дрона 18-й общевойсковой армии засек вражескую лодку в дельте Днепра. ВСУ пытались переправить диверсионную группу - но не успели. Один точный удар - и лодка с боевиками пошла ко дну", - написал Сальдо. Сальдо подчеркнул, что по словам бойцов группировки войск "Днепр", это была очередная попытка ВСУ прорваться на левый берег. "Безуспешная - как и десятки других", - подчеркнул губернатор. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (река)

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, днепр (река), херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины