Ким Чен Ын заявил о скорой новой встрече с Путиным

Лидер КНДР Ким Чен Ын, прощаясь с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Пекине, рассказал о скорой новой встрече. РИА Новости, 03.09.2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын, прощаясь с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Пекине, рассказал о скорой новой встрече.Ранее президент России и лидер КНДР завершили переговоры в Пекине, их встреча продолжалась 2,5 часа. Лидеры РФ и КНДР провели двусторонние переговоры с участием делегаций, которые продлились более полутора часов. После этого они продолжили общение в формате один на один, которое длилось около часа."Увидимся с вами скоро", - сказал Ким Чен Ын, прощаясь с российским лидером.Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
