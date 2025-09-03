Рейтинг@Mail.ru
11:23 03.09.2025 (обновлено: 11:38 03.09.2025)
Ким Чен Ын заявил о скорой новой встрече с Путиным
ким чен ын
владимир путин
в мире
визит путина в китай — 2025
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын, прощаясь с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Пекине, рассказал о скорой новой встрече.Ранее президент России и лидер КНДР завершили переговоры в Пекине, их встреча продолжалась 2,5 часа. Лидеры РФ и КНДР провели двусторонние переговоры с участием делегаций, которые продлились более полутора часов. После этого они продолжили общение в формате один на один, которое длилось около часа."Увидимся с вами скоро", - сказал Ким Чен Ын, прощаясь с российским лидером.Путин и Ким Чен Ын в среду наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и КНДР присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь и торжественном приеме в Доме народных собраний.
2025
ким чен ын, владимир путин, в мире, визит путина в китай — 2025
Ким Чен Ын, Владимир Путин, В мире, Визит Путина в Китай — 2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине. 3 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын после встречи в Пекине. 3 сентября 2025
Ким Чен ЫнВладимир ПутинВ миреВизит Путина в Китай — 2025
 
 
