Путин пообщался с президентом Индонезии в Пекине

2025-09-03

Путин пообщался с президентом Индонезии в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025

Путин пообщался с президентом Индонезии в Пекине

Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто пообщались в ходе торжественных мероприятий в Пекине в честь 80-летия окончания Второй Мировой... РИА Новости, 03.09.2025

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто пообщались в ходе торжественных мероприятий в Пекине в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны, передает корреспондент РИА Новости. Президенты России и Индонезии кратко побеседовали в ходе торжественного приема для иностранных гостей в Доме народных собраний. Ранее Путин и Субианто наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и Индонезии присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь.

