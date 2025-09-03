Рейтинг@Mail.ru
Путин пообщался с президентом Индонезии в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/vstrecha-2039290664.html
Путин пообщался с президентом Индонезии в Пекине
Путин пообщался с президентом Индонезии в Пекине - РИА Новости, 03.09.2025
Путин пообщался с президентом Индонезии в Пекине
Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто пообщались в ходе торжественных мероприятий в Пекине в честь 80-летия окончания Второй Мировой... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T09:58:00+03:00
2025-09-03T09:58:00+03:00
в мире
россия
индонезия
владимир путин
прабово субианто
пекин
военный парад в пекине в 2025 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039261187_0:175:3310:2036_1920x0_80_0_0_fe60c15d1b344796b33395bf6b5064cc.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто пообщались в ходе торжественных мероприятий в Пекине в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны, передает корреспондент РИА Новости. Президенты России и Индонезии кратко побеседовали в ходе торжественного приема для иностранных гостей в Доме народных собраний. Ранее Путин и Субианто наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и Индонезии присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь.
https://ria.ru/20250903/peregovory-2039281082.html
россия
индонезия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039261187_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fd20131508495e75b45a4e0977f82c27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индонезия, владимир путин, прабово субианто, пекин, военный парад в пекине в 2025 году
В мире, Россия, Индонезия, Владимир Путин, Прабово Субианто, Пекин, Военный парад в Пекине в 2025 году
Путин пообщался с президентом Индонезии в Пекине

Путин и президент Индонезии Субианто провели встречу в Пекине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто пообщались в ходе торжественных мероприятий в Пекине в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.
Президенты России и Индонезии кратко побеседовали в ходе торжественного приема для иностранных гостей в Доме народных собраний.
Ранее Путин и Субианто наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и Индонезии присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь.
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Сестра Ким Чен Ына приняла участие в переговорах с Путиным
Вчера, 09:19
 
В миреРоссияИндонезияВладимир ПутинПрабово СубиантоПекинВоенный парад в Пекине в 2025 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала