Путин пообщался с президентом Индонезии в Пекине
2025-09-03T09:58:00+03:00
в мире
россия
индонезия
владимир путин
прабово субианто
пекин
военный парад в пекине в 2025 году
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто пообщались в ходе торжественных мероприятий в Пекине в честь 80-летия окончания Второй Мировой войны, передает корреспондент РИА Новости. Президенты России и Индонезии кратко побеседовали в ходе торжественного приема для иностранных гостей в Доме народных собраний. Ранее Путин и Субианто наряду с главами других государств приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Лидеры России и Индонезии присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь.
