Путин заявил, что рад возможности провести встречу с лидером КНДР
2025-09-03T08:45:00+03:00
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рад возможности провести отдельную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Я очень рад возможности на полях сегодняшних мероприятий провести с вами отдельную встречу", - сказал российский лидер на встрече с Ким Чен Ыном. Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине. Ранее Путин и другие лидеры иностранных государств присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь.
