Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что рад возможности провести встречу с лидером КНДР - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/vstrecha-2039274040.html
Путин заявил, что рад возможности провести встречу с лидером КНДР
Путин заявил, что рад возможности провести встречу с лидером КНДР - РИА Новости, 03.09.2025
Путин заявил, что рад возможности провести встречу с лидером КНДР
Президент России Владимир Путин заявил, что рад возможности провести отдельную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T08:45:00+03:00
2025-09-03T08:45:00+03:00
россия
военный парад в пекине в 2025 году
ким чен ын
кндр (северная корея)
владимир путин
пекин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039279377_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_fcaa87b45fe1c92a57605aff925e52ec.jpg
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рад возможности провести отдельную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Я очень рад возможности на полях сегодняшних мероприятий провести с вами отдельную встречу", - сказал российский лидер на встрече с Ким Чен Ыном. Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине. Ранее Путин и другие лидеры иностранных государств присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь.
https://ria.ru/20250903/putin-2039273447.html
россия
кндр (северная корея)
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039279377_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_c67d40097fc82ab83dd9bdee3611fa1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, военный парад в пекине в 2025 году, ким чен ын, кндр (северная корея), владимир путин, пекин
Россия, Военный парад в Пекине в 2025 году, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея), Владимир Путин, Пекин
Путин заявил, что рад возможности провести встречу с лидером КНДР

Путин заявил, что рад возможности провести отдельную встречу с Ким Чен Ыном

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рад возможности провести отдельную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Я очень рад возможности на полях сегодняшних мероприятий провести с вами отдельную встречу", - сказал российский лидер на встрече с Ким Чен Ыном.
Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине. Ранее Путин и другие лидеры иностранных государств присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Путин оценил памятные мероприятия в Пекине
Вчера, 08:42
 
РоссияВоенный парад в Пекине в 2025 годуКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)Владимир ПутинПекин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала