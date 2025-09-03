Путин заявил, что рад возможности провести встречу с лидером КНДР

https://ria.ru/20250903/vstrecha-2039274040.html

Президент России Владимир Путин заявил, что рад возможности провести отдельную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

2025-09-03T08:45:00+03:00

ПЕКИН, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рад возможности провести отдельную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Я очень рад возможности на полях сегодняшних мероприятий провести с вами отдельную встречу", - сказал российский лидер на встрече с Ким Чен Ыном. Торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне проходят в среду в Пекине. Ранее Путин и другие лидеры иностранных государств присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь.

