ВС России нанесли удары по транспортной инфраструктуре ВСУ
ВС России нанесли удары по транспортной инфраструктуре ВСУ
2025-09-03T13:27:00+03:00
2025-09-03T13:27:00+03:00
2025-09-03T13:33:00+03:00
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили транспортную инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ, средства ПВО сбили 170 дронов, сообщило в среду Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 168 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 170 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 81300 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24938 танков и других боевых бронированных машин, 1589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29200 орудий полевой артиллерии и минометов, 40956 единиц специальной военной автомобильной техники.
