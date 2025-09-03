ВС России нанесли удары по транспортной инфраструктуре ВСУ

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 03.09.2025 (обновлено: 13:33 03.09.2025)
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили транспортную инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ, средства ПВО сбили 170 дронов, сообщило в среду Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 168 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 170 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 81300 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24938 танков и других боевых бронированных машин, 1589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29200 орудий полевой артиллерии и минометов, 40956 единиц специальной военной автомобильной техники.
2025
россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили транспортную инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ, средства ПВО сбили 170 дронов, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 168 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 170 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 81300 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24938 танков и других боевых бронированных машин, 1589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29200 орудий полевой артиллерии и минометов, 40956 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
