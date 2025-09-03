https://ria.ru/20250903/vs-2039356588.html

ВС России нанесли удары по транспортной инфраструктуре ВСУ

ВС России нанесли удары по транспортной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 03.09.2025

ВС России нанесли удары по транспортной инфраструктуре ВСУ

Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили транспортную инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ, средства ПВО сбили 170 дронов, сообщило в... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T13:27:00+03:00

2025-09-03T13:27:00+03:00

2025-09-03T13:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978079105_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_2c78bac6f9579537090477bc898c1acb.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили транспортную инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ, средства ПВО сбили 170 дронов, сообщило в среду Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 168 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 170 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 666 самолетов, 283 вертолета, 81300 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24938 танков и других боевых бронированных машин, 1589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29200 орудий полевой артиллерии и минометов, 40956 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, вооруженные силы украины