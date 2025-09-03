Рейтинг@Mail.ru
Врач назвала ягоды, укрепляющие сосуды - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:03 03.09.2025 (обновлено: 13:38 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/vrach-2039243526.html
Врач назвала ягоды, укрепляющие сосуды
Врач назвала ягоды, укрепляющие сосуды - РИА Новости, 03.09.2025
Врач назвала ягоды, укрепляющие сосуды
Ежевика способна укреплять сосуды, а в ее составе можно найти витамин С и антиоксиданты, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T04:03:00+03:00
2025-09-03T13:38:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963196097_0:128:3186:1920_1920x0_80_0_0_137aa762d93d3c617c92c73005ccd263.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ежевика способна укреплять сосуды, а в ее составе можно найти витамин С и антиоксиданты, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Сейчас начало сентября, а это значит, что на прилавке чаще всего можно найти такую ягоду, как ежевика. Она богата витамином С, антиоксидантами, укрепляет сосуды", — сказала она. По словам врача, поздние сорта малины тоже могут быть источником витамина С, марганца и клетчатки. Кроме того, Волкова посоветовала обратить внимание на чернику и голубику, которые полезны для зрения, и на виноград темных сортов, который помогает сердцу. Крыжовник, по словам диетолога, способствует пищеварению, содержит органические кислоты и пектин, а арбузы и дыни богаты калием и магнием.
https://ria.ru/20250604/frukty-2020785907.html
https://ria.ru/20250514/vitaminy-2016787715.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963196097_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_587e3c4d1654ae415b620932752b2409.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Врач назвала ягоды, укрепляющие сосуды

Ежевика, богатая витамином С и антиоксидантами, способна укреплять сосуды

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЯгоды на прилавке
Ягоды на прилавке - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Ягоды на прилавке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ежевика способна укреплять сосуды, а в ее составе можно найти витамин С и антиоксиданты, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
"Сейчас начало сентября, а это значит, что на прилавке чаще всего можно найти такую ягоду, как ежевика. Она богата витамином С, антиоксидантами, укрепляет сосуды", — сказала она.
Ягоды на прилавке - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Россиянам рассказали, какие ягоды и фрукты нельзя покупать
4 июня, 08:29
По словам врача, поздние сорта малины тоже могут быть источником витамина С, марганца и клетчатки. Кроме того, Волкова посоветовала обратить внимание на чернику и голубику, которые полезны для зрения, и на виноград темных сортов, который помогает сердцу.
Крыжовник, по словам диетолога, способствует пищеварению, содержит органические кислоты и пектин, а арбузы и дыни богаты калием и магнием.
Овощи на рынке - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Врач рассказал о продуктах, которые могут разрушать витамины
14 мая, 04:01
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала