Врач назвала ягоды, укрепляющие сосуды

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ежевика способна укреплять сосуды, а в ее составе можно найти витамин С и антиоксиданты, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова. "Сейчас начало сентября, а это значит, что на прилавке чаще всего можно найти такую ягоду, как ежевика. Она богата витамином С, антиоксидантами, укрепляет сосуды", — сказала она. По словам врача, поздние сорта малины тоже могут быть источником витамина С, марганца и клетчатки. Кроме того, Волкова посоветовала обратить внимание на чернику и голубику, которые полезны для зрения, и на виноград темных сортов, который помогает сердцу. Крыжовник, по словам диетолога, способствует пищеварению, содержит органические кислоты и пектин, а арбузы и дыни богаты калием и магнием.
