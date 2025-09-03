https://ria.ru/20250903/volte-2039174251.html

VoLTE-связь Билайна стала доступна в роуминге в Германии и Австралии

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Билайн снова расширил зону предоставления услуг VoLTE (Voice over LTE - технология передачи голоса по сетям 4G /LTE) для клиентов в роуминге, теперь высококачественная голосовая связь доступна им на территории Германии и Австралии, сообщает пресс-служба оператора.В ближайших планах — запуски в США, Швейцарии, Исландии и Вьетнаме.Технология VoLTE обеспечивает мгновенный дозвон и четкий звук на уровне HD Voice (голос высокой четкости), позволяет пользоваться мобильным интернетом одновременно с разговором по телефону, а также оптимизирует энергопотребление и экономит ресурсы аккумулятора.Операторы по всему миру сейчас переходят на современные стандарты связи, отключая устаревшие сети 2G/3G. Это уже произошло, в частности, на Тайване, в Сингапуре, Японии, в Северной Америке, а также у ряда операторов в Германии, Италии, Чехии и других странах Европы. Билайн шагает в ногу со временем: в прошлом году оператор развернул технологию VoLTE на всю федеральную сеть, в этом — сосредоточился на развитии VoLTE-роуминга."Клиенты Билайна имеют доступ к передовым технологиям вне зависимости от того, находятся ли они в России или за рубежом. Мы запустили VoLTE-роуминг весной этого года и продолжаем активно работать над расширением его географии. Она уже охватила Казахстан, Сингапур, Китай (включая Тайвань). В Китае, к слову, мы запустили VoLTE в сетях всех трех операторов: China Telecom ("Чина Телеком"), China Mobile ("Чина Мобайл"), ChinaUnicom ("Чина Юником"). Таким образом мы существенно повышаем качество мобильной связи для клиентов в зарубежных поездках", - рассказал вице-президент по операторскому бизнесу Билайна Сергей Быков.Реклама, ПАО "ВымпелКом", ОГРН 1027700166636, erid: F7NfYUJCUneTSUCeRPXV

