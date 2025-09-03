Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ на Северском направлении
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Северском направлении в ДНР, сообщило Минобороны.
"В ходе ведения воздушной разведки военнослужащие третьего армейского корпуса Южной группировки войск обнаружили пункт временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины на Северском направлении. После доразведки цели место размещения живой силы противника было уничтожено артиллерийскими расчетами российских военнослужащих, а для поражения остальных целей командование задействовало ударные FPV-дроны", — рассказали там.
ВСУ потеряли около десяти человек, склад боеприпасов и долговременную огневую точку.
За сутки операторы БПЛА российской группировки войск Южная также уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском. Кроме того, на Константиновском направлении российские подразделения выявили и уничтожили украинский пункт управления беспилотниками и блиндаж в районе населенного пункта Бересток.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18