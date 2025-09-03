https://ria.ru/20250903/voennye-2039414206.html

Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР

Российские войска уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Северском направлении в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.09.2025

ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Северском направлении в ДНР, сообщило Минобороны. "В ходе ведения воздушной разведки военнослужащие третьего армейского корпуса Южной группировки войск обнаружили пункт временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины на Северском направлении. После доразведки цели место размещения живой силы противника было уничтожено артиллерийскими расчетами российских военнослужащих, а для поражения остальных целей командование задействовало ударные FPV-дроны", — рассказали там. ВСУ потеряли около десяти человек, склад боеприпасов и долговременную огневую точку.За сутки операторы БПЛА российской группировки войск Южная также уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском. Кроме того, на Константиновском направлении российские подразделения выявили и уничтожили украинский пункт управления беспилотниками и блиндаж в районе населенного пункта Бересток.

