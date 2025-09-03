Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:02 03.09.2025 (обновлено: 16:29 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/voennye-2039414206.html
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 03.09.2025
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР
Российские войска уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Северском направлении в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T16:02:00+03:00
2025-09-03T16:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_367:99:2980:1569_1920x0_80_0_0_5d64f00cd32205428972575d7a392030.jpg
ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Северском направлении в ДНР, сообщило Минобороны. "В ходе ведения воздушной разведки военнослужащие третьего армейского корпуса Южной группировки войск обнаружили пункт временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины на Северском направлении. После доразведки цели место размещения живой силы противника было уничтожено артиллерийскими расчетами российских военнослужащих, а для поражения остальных целей командование задействовало ударные FPV-дроны", — рассказали там. ВСУ потеряли около десяти человек, склад боеприпасов и долговременную огневую точку.За сутки операторы БПЛА российской группировки войск Южная также уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском. Кроме того, на Константиновском направлении российские подразделения выявили и уничтожили украинский пункт управления беспилотниками и блиндаж в районе населенного пункта Бересток.
https://ria.ru/20250903/kupyansk-2039331958.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801563591_251:0:2980:2047_1920x0_80_0_0_58a6b673c89a27994808db3e07e4d2dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ на Северском направлении

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на Северском направлении в ДНР, сообщило Минобороны.
"В ходе ведения воздушной разведки военнослужащие третьего армейского корпуса Южной группировки войск обнаружили пункт временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины на Северском направлении. После доразведки цели место размещения живой силы противника было уничтожено артиллерийскими расчетами российских военнослужащих, а для поражения остальных целей командование задействовало ударные FPV-дроны", — рассказали там.
Кадры, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории Купянска - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Минобороны подтвердило контроль ВС России над половиной Купянска
Вчера, 12:13
ВСУ потеряли около десяти человек, склад боеприпасов и долговременную огневую точку.
За сутки операторы БПЛА российской группировки войск Южная также уничтожили квадроцикл снабжения ВСУ под Северском. Кроме того, на Константиновском направлении российские подразделения выявили и уничтожили украинский пункт управления беспилотниками и блиндаж в районе населенного пункта Бересток.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала