ВС России комплексными ударами уничтожают укрепрайоны ВСУ в Сумской области
Разведчики группировки "Север" проводят успешные операцию в Сумской области
Российский военнослужащий. Архивное фото
КУРСК, 3 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" проводят успешные операции по выявлению и уничтожению укрепленных позиций и пехоты ВСУ в приграничных районах Сумской области, комплексно применяя артиллерию, ударные БПЛА и FPV-дроны, рассказали РИА Новости разведчики "Севера".
"Ключевую роль в этих операциях играет разведка, с помощью беспилотников и других средств ведем постоянный мониторинг территории, что позволяет находить даже тщательно замаскированные огневые точки, инженерные сооружения и скопления живой силы, обнаруженные цели немедленно берутся на сопровождение, и по ним наносится комбинированный удар", - рассказал один из разведчиков.
Он уточнил, что артиллерия подавляет активность, после чего ударные БПЛА и FPV-дроны производят точечное уничтожение уцелевших объектов и не дают противнику провести восстановительные работы.
"В данный момент на том участке есть блиндажи противника, там было порядка трех-четырех человек замечено нами сегодня, после чего они спрятались в свой блиндаж, хотим пробить их дверь (с помощью FPV дрона - ред.), - сказал оператор БПЛА с позывным "Восток".
Другой разведчик с пункта управления рассказал, о совместной работе артиллерии по блиндажам ВСУ под корректировку с воздуха.
Группировка "Север" действует в приграничных районах Сумской области, ВСУ используют инженерные сооружения и маскировку, пытаясь создать новые оборонительные рубежи. Тактика комбинированных ударов полностью оправдывает себя: противник пытается восстановить поврежденные ранее позиции, но они выявляются и уничтожаются, пояснили разведчики.
