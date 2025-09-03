https://ria.ru/20250903/vlah-2039290317.html

Влах назвала цель обысков у оппозиции в Молдавии

Влах назвала цель обысков у оппозиции в Молдавии

КИШИНЕВ, 3 сен — РИА Новости. Конечной целью проведение обысков у представителей оппозиционной партии "Сердце Молдовы", которые прошли во вторник на юге Молдавии, является желание властей республики исключить политсилу из избирательной гонки, заявила лидер партии, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. Во вторник Влах сообщила о проведении обысков у представителей оппозиционной партии "Сердце Молдовы", входящей в патриотический блок. Позже пресс-служба полиции Молдавии уточнила, что провела более 60 обысков и задержала трех человек по делу о подкупе избирателей перед парламентскими выборами. "Республиканская партия "Сердце Молдовы" уверена, что власть продолжит этот сценарий, выводя на сцену новых акторов. Конечная цель — исключить партию из избирательной гонки. Это ответ власти на наш постоянный рост в предпочтениях избирателей, на то, что мы разоблачаем все беззакония ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) и боремся за освобождение страны от самого некомпетентного и одиозного режима в истории Молдовы", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге Влах. Партия обращает внимание общественности, наблюдателей, а также дипломатического корпуса, аккредитованного в Кишинёве, на то, что стала мишенью грязного сценария, разработанного правящей партией с целью вывести ее из избирательной гонки. Отмечается, что во вторник полиция провела обыски у представитлей партии и параллельно были проведены обыски ещё по 50 другим адресам. "Это было сделано преднамеренно — для создания путаницы. Позднее в публичное пространство были вброшены записи прослушек людей, не имеющих никакого отношения к партии "Сердце Молдовы", которые говорили о переводах денег через российский банк. Таким образом тонко продвигалась идея, что якобы получателем этих средств является наша партия. То, что против партии "Сердце Молдовы" была проведена диверсия, подтвердилось позже, когда полиция отказалась публично признать и подтвердить, что лица, упомянутые в прослушках о переводах денег, не имеют никакой связи с нашей командой", - подчеркивается в сообщении. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

