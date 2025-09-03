Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона высказался о возможности смены режима в Венесуэле - РИА Новости, 03.09.2025
15:36 03.09.2025 (обновлено: 15:52 03.09.2025)
Глава Пентагона высказался о возможности смены режима в Венесуэле
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что решение о возможной "смене режима" в Венесуэле Соединенными Штатами является прерогативой президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 03.09.2025
в мире
венесуэла
министерство обороны сша
сша
пит хегсет
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что решение о возможной "смене режима" в Венесуэле Соединенными Штатами является прерогативой президента США Дональда Трампа как главы государства."Это решение на уровне президента, и мы готовы задействовать все ресурсы, которыми располагают вооружённые силы США", - сказал Хегсет в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, стремятся ли США к "смене режима" в Венесуэле.
в мире, венесуэла, министерство обороны сша, сша, пит хегсет, дональд трамп
В мире, Венесуэла, Министерство обороны США, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что решение о возможной "смене режима" в Венесуэле Соединенными Штатами является прерогативой президента США Дональда Трампа как главы государства.
"Это решение на уровне президента, и мы готовы задействовать все ресурсы, которыми располагают вооружённые силы США", - сказал Хегсет в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, стремятся ли США к "смене режима" в Венесуэле.
