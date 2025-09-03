https://ria.ru/20250903/venesuela-2039407364.html

Глава Пентагона высказался о возможности смены режима в Венесуэле

2025-09-03T15:36:00+03:00

ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что решение о возможной "смене режима" в Венесуэле Соединенными Штатами является прерогативой президента США Дональда Трампа как главы государства."Это решение на уровне президента, и мы готовы задействовать все ресурсы, которыми располагают вооружённые силы США", - сказал Хегсет в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, стремятся ли США к "смене режима" в Венесуэле.

