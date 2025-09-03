https://ria.ru/20250903/venesuela-2039407364.html
Глава Пентагона высказался о возможности смены режима в Венесуэле
Глава Пентагона высказался о возможности смены режима в Венесуэле - РИА Новости, 03.09.2025
Глава Пентагона высказался о возможности смены режима в Венесуэле
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что решение о возможной "смене режима" в Венесуэле Соединенными Штатами является прерогативой президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T15:36:00+03:00
2025-09-03T15:36:00+03:00
2025-09-03T15:52:00+03:00
в мире
венесуэла
министерство обороны сша
сша
пит хегсет
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034672829_0:314:2047:1465_1920x0_80_0_0_4b1f994fd9a2ec417457231a729453b0.jpg
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что решение о возможной "смене режима" в Венесуэле Соединенными Штатами является прерогативой президента США Дональда Трампа как главы государства."Это решение на уровне президента, и мы готовы задействовать все ресурсы, которыми располагают вооружённые силы США", - сказал Хегсет в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, стремятся ли США к "смене режима" в Венесуэле.
https://ria.ru/20250901/venesuela-2038947839.html
венесуэла
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034672829_0:72:2047:1607_1920x0_80_0_0_8de786d9bf10d646613d0898918432ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, министерство обороны сша, сша, пит хегсет, дональд трамп
В мире, Венесуэла, Министерство обороны США, США, Пит Хегсет, Дональд Трамп
Глава Пентагона высказался о возможности смены режима в Венесуэле
Хегсет заявил, что решение о возможности смены режима в Венесуэле примет Трамп