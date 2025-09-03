Рейтинг@Mail.ru
На ВЭФ открыли "Дом сокола" - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/vef-2039264894.html
На ВЭФ открыли "Дом сокола"
На ВЭФ открыли "Дом сокола" - РИА Новости, 03.09.2025
На ВЭФ открыли "Дом сокола"
Открытие павильона "Дом сокола" состоялось на "Улице Дальнего Востока" юбилейного ВЭФ во Владивостоке, в рамках открытия также заключили два соглашения о... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T07:22:00+03:00
2025-09-03T07:22:00+03:00
россия
владивосток
мария куликова
росзаповедцентр
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039264754_0:201:2926:1847_1920x0_80_0_0_1abef544016a3551d9997e03eff5bf57.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Открытие павильона "Дом сокола" состоялось на "Улице Дальнего Востока" юбилейного ВЭФ во Владивостоке, в рамках открытия также заключили два соглашения о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. "Открытие состоялось. "Дом сокола" создан в поддержку Дня сокола, это международный форум, который каждый год уже стартует. Первый день посвящен проблемам исчезновения семейства соколиные, семейства дрофиные, они очень сильно сокращены популяцией, так как процветает браконьерство, и мы поднимаем эти вопросы на международном уровне", - сообщила замглавы ФГБУ "Росзаповедцентр" Минприроды России, руководитель проекта "Дом сокола" Мария Куликова. В рамках открытия также были подписаны соглашения о сотрудничестве между ФГБУ "Росзаповедцентр" Минприроды России и фондом "Природа и люди", второе трехстороннее соглашения было подписано между Ханкайским заповедником, фондом "Природа и люди" и фондом "Мир вокруг нас". В "Доме сокола" на "Улице Дальнего Востока" юбилейного ВЭФ гости и участники форума могут ознакомиться с особо охраняемыми видами соколов, у которых есть паспорт федерального объекта и показана Красная книга. Увидеть исчезающие семейства можно не только на фотографиях, но и через фотоловушки - могно посмотреть на их поведение в дикой природе. Интерактивная площадка предлагает генерацию фотографий с соколом с помощью искусственного интеллекта. Помимо этого на площадке представлены четыре вида сокола, одному из которых пять месяцев. Маленький балобан еще не приспособлен к человеку, поэтому ходит в клубочке-шапочке, чтобы не нервничать. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250903/vef-2039236954.html
https://ria.ru/20250903/vef-2039254768.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039264754_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_5a419f4f6ca2dc708dfd3d3370816168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владивосток, мария куликова, росзаповедцентр, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Владивосток, Мария Куликова, Росзаповедцентр, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
На ВЭФ открыли "Дом сокола"

Во Владивостоке на ВЭФ открылся павильон Дом сокола

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2025. Официальное открытие павильона "Дом сокола"
ВЭФ-2025. Официальное открытие павильона Дом сокола - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Открытие павильона "Дом сокола" состоялось на "Улице Дальнего Востока" юбилейного ВЭФ во Владивостоке, в рамках открытия также заключили два соглашения о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
"Открытие состоялось. "Дом сокола" создан в поддержку Дня сокола, это международный форум, который каждый год уже стартует. Первый день посвящен проблемам исчезновения семейства соколиные, семейства дрофиные, они очень сильно сокращены популяцией, так как процветает браконьерство, и мы поднимаем эти вопросы на международном уровне", - сообщила замглавы ФГБУ "Росзаповедцентр" Минприроды России, руководитель проекта "Дом сокола" Мария Куликова.
ВЭФ-2025. Официальное открытие павильона Дом сокола - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Во Владивостоке презентовали новый трекер для наблюдения за птицами
Вчера, 03:04
В рамках открытия также были подписаны соглашения о сотрудничестве между ФГБУ "Росзаповедцентр" Минприроды России и фондом "Природа и люди", второе трехстороннее соглашения было подписано между Ханкайским заповедником, фондом "Природа и люди" и фондом "Мир вокруг нас".
В "Доме сокола" на "Улице Дальнего Востока" юбилейного ВЭФ гости и участники форума могут ознакомиться с особо охраняемыми видами соколов, у которых есть паспорт федерального объекта и показана Красная книга. Увидеть исчезающие семейства можно не только на фотографиях, но и через фотоловушки - могно посмотреть на их поведение в дикой природе. Интерактивная площадка предлагает генерацию фотографий с соколом с помощью искусственного интеллекта.
Помимо этого на площадке представлены четыре вида сокола, одному из которых пять месяцев. Маленький балобан еще не приспособлен к человеку, поэтому ходит в клубочке-шапочке, чтобы не нервничать.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Работа форума ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Гости ВЭФ смогут увидеть триколор площадью 150 квадратных метров
Вчера, 05:38
 
РоссияВладивостокМария КуликоваРосзаповедцентрМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала