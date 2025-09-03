https://ria.ru/20250903/vef-2039264894.html

На ВЭФ открыли "Дом сокола"

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Открытие павильона "Дом сокола" состоялось на "Улице Дальнего Востока" юбилейного ВЭФ во Владивостоке, в рамках открытия также заключили два соглашения о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. "Открытие состоялось. "Дом сокола" создан в поддержку Дня сокола, это международный форум, который каждый год уже стартует. Первый день посвящен проблемам исчезновения семейства соколиные, семейства дрофиные, они очень сильно сокращены популяцией, так как процветает браконьерство, и мы поднимаем эти вопросы на международном уровне", - сообщила замглавы ФГБУ "Росзаповедцентр" Минприроды России, руководитель проекта "Дом сокола" Мария Куликова. В рамках открытия также были подписаны соглашения о сотрудничестве между ФГБУ "Росзаповедцентр" Минприроды России и фондом "Природа и люди", второе трехстороннее соглашения было подписано между Ханкайским заповедником, фондом "Природа и люди" и фондом "Мир вокруг нас". В "Доме сокола" на "Улице Дальнего Востока" юбилейного ВЭФ гости и участники форума могут ознакомиться с особо охраняемыми видами соколов, у которых есть паспорт федерального объекта и показана Красная книга. Увидеть исчезающие семейства можно не только на фотографиях, но и через фотоловушки - могно посмотреть на их поведение в дикой природе. Интерактивная площадка предлагает генерацию фотографий с соколом с помощью искусственного интеллекта. Помимо этого на площадке представлены четыре вида сокола, одному из которых пять месяцев. Маленький балобан еще не приспособлен к человеку, поэтому ходит в клубочке-шапочке, чтобы не нервничать. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Дарья Буймова

Дарья Буймова

