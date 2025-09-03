Рейтинг@Mail.ru
Делегация из Афганистана участвует в деловой программе ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:16 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/vef-2039257983.html
Делегация из Афганистана участвует в деловой программе ВЭФ
Делегация из Афганистана участвует в деловой программе ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2025
Делегация из Афганистана участвует в деловой программе ВЭФ
Делегация из Афганистана присутствует на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и участвует в его деловой программе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T06:16:00+03:00
2025-09-03T06:16:00+03:00
владивосток
дальневосточный федеральный университет
афганистан
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895478351_0:197:3075:1927_1920x0_80_0_0_72d8a6764ccfe7e033b3f4bedfbddc7e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Делегация из Афганистана присутствует на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и участвует в его деловой программе, передает корреспондент РИА Новости. В рамках деловой программы ВЭФ афганскую сторону представляет генеральный директор национального агентства по охране окружающей среды Алхадж Мавлави Мутиул Хак Наби Хил. Как ожидается, он примет участие в дискуссиях в рамках форума "День сокола", проходящего на ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250903/vef-2039244106.html
владивосток
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895478351_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_f773043647fc5526e7ccb200fa749c15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, дальневосточный федеральный университет, афганистан, экономика
Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Афганистан, Экономика
Делегация из Афганистана участвует в деловой программе ВЭФ

Делегация из Афганистана участвует в деловой программе ВЭФ во Владивостоке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Делегация из Афганистана присутствует на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и участвует в его деловой программе, передает корреспондент РИА Новости.
В рамках деловой программы ВЭФ афганскую сторону представляет генеральный директор национального агентства по охране окружающей среды Алхадж Мавлави Мутиул Хак Наби Хил. Как ожидается, он примет участие в дискуссиях в рамках форума "День сокола", проходящего на ВЭФ.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Стенды компании Drone Solutions и Минспромторга России - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
На ВЭФ-2025 представили военную технику
Вчера, 04:07
 
ВладивостокДальневосточный федеральный университетАфганистанЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала