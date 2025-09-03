https://ria.ru/20250903/vef-2039257983.html

Делегация из Афганистана участвует в деловой программе ВЭФ

Делегация из Афганистана участвует в деловой программе ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2025

Делегация из Афганистана участвует в деловой программе ВЭФ

Делегация из Афганистана присутствует на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и участвует в его деловой программе, передает корреспондент РИА Новости.

владивосток

дальневосточный федеральный университет

афганистан

экономика

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Делегация из Афганистана присутствует на Восточном экономическом форуме во Владивостоке и участвует в его деловой программе, передает корреспондент РИА Новости. В рамках деловой программы ВЭФ афганскую сторону представляет генеральный директор национального агентства по охране окружающей среды Алхадж Мавлави Мутиул Хак Наби Хил. Как ожидается, он примет участие в дискуссиях в рамках форума "День сокола", проходящего на ВЭФ. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

владивосток

афганистан

