Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум — 2025
03:00 03.09.2025 (обновлено: 11:20 03.09.2025)
Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум — 2025
Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум — 2025
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Во Владивостоке на острове Русский открылся десятый Восточный экономический форум.Мероприятия ВЭФ проходят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".Участие в ВЭФ подтвердили более 70 стран и территорий. Самыми представительными станут делегации Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда.Минвостокразвития ожидает, что в этом году на форуме подпишут больше соглашений, чем в прошлом: тогда удалось заключить 313 договоров на общую сумму свыше 5,5 триллиона рублей, в том числе 27 контрактов с иностранными организациями.Ключевым мероприятием деловой программы ВЭФ станет пленарное заседание с участием Владимира Путина. Оно назначено на 13:00 (6:00 мск) 5 сентября. Кроме того, президент посетит филиал Национального центра "Россия", проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока, а также отдельную рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.ВЭФ-2025 продлится до 6 сентября. РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум — 2025

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Во Владивостоке на острове Русский открылся десятый Восточный экономический форум.
Мероприятия ВЭФ проходят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".
Участие в ВЭФ подтвердили более 70 стран и территорий. Самыми представительными станут делегации Вьетнама, Индии, Китая, Лаоса, Малайзии и Таиланда.
В 2024-м форум посетили 7,1 тысячи человек из 75 стран, в том числе представители бизнеса и дипломатических корпусов 16 недружественных России государств. Среди них — Австралия, Великобритания, Германия, США, Франция, Швейцария и Япония.

Минвостокразвития ожидает, что в этом году на форуме подпишут больше соглашений, чем в прошлом: тогда удалось заключить 313 договоров на общую сумму свыше 5,5 триллиона рублей, в том числе 27 контрактов с иностранными организациями.
Ключевым мероприятием деловой программы ВЭФ станет пленарное заседание с участием Владимира Путина. Оно назначено на 13:00 (6:00 мск) 5 сентября.
Кроме того, президент посетит филиал Национального центра "Россия", проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока, а также отдельную рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
ВЭФ-2025 продлится до 6 сентября. РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
