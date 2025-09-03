Во Владивостоке открылся Восточный экономический форум — 2025
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Во Владивостоке на острове Русский открылся десятый Восточный экономический форум.
Мероприятия ВЭФ проходят на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема форума в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".
В 2024-м форум посетили 7,1 тысячи человек из 75 стран, в том числе представители бизнеса и дипломатических корпусов 16 недружественных России государств. Среди них — Австралия, Великобритания, Германия, США, Франция, Швейцария и Япония.
Минвостокразвития ожидает, что в этом году на форуме подпишут больше соглашений, чем в прошлом: тогда удалось заключить 313 договоров на общую сумму свыше 5,5 триллиона рублей, в том числе 27 контрактов с иностранными организациями.
Ключевым мероприятием деловой программы ВЭФ станет пленарное заседание с участием Владимира Путина. Оно назначено на 13:00 (6:00 мск) 5 сентября.
Кроме того, президент посетит филиал Национального центра "Россия", проведет совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока, а также отдельную рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
ВЭФ-2025 продлится до 6 сентября. РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.