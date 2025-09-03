Рейтинг@Mail.ru
Участников ВЭФ-2025 встречают в костюмах моряков и чаек - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 03.09.2025 (обновлено: 05:48 03.09.2025)
https://ria.ru/20250903/vef-2039249631.html
Участников ВЭФ-2025 встречают в костюмах моряков и чаек
Участников ВЭФ-2025 встречают в костюмах моряков и чаек - РИА Новости, 03.09.2025
Участников ВЭФ-2025 встречают в костюмах моряков и чаек
Участников Восточного экономического форума-2025 встречают в костюмах моряков и чаек на "Улице Дальнего Востока" во Владивостоке, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T04:54:00+03:00
2025-09-03T05:48:00+03:00
дальний восток
владивосток
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум (вэф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039256025_0:266:2689:1779_1920x0_80_0_0_a3878037e6a9937d181ff150b2a5a829.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Участников Восточного экономического форума-2025 встречают в костюмах моряков и чаек на "Улице Дальнего Востока" во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. Также по набережной гуляют представители народов Дальнего Востока в национальных костюмах, которые приветствуют гостей, заряжая хорошим настроением. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250903/vef-2039246769.html
дальний восток
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039256025_0:14:2689:2031_1920x0_80_0_0_70e350f4194e1ab05262f7f863e71f4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), общество
Дальний Восток, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), Общество
Участников ВЭФ-2025 встречают в костюмах моряков и чаек

Участников ВЭФ встречают в костюмах моряков и чаек на набережной во Владивостоке

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2025. Работа форума
ВЭФ-2025. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
ВЭФ-2025. Работа форума
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Участников Восточного экономического форума-2025 встречают в костюмах моряков и чаек на "Улице Дальнего Востока" во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
Также по набережной гуляют представители народов Дальнего Востока в национальных костюмах, которые приветствуют гостей, заряжая хорошим настроением.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Шествие с большой Георгиевской лентой на острове Русском - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Участники ВЭФ во Владивостоке пронесли огромную Георгиевскую ленту
Вчера, 04:32
 
Дальний ВостокВладивостокДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала