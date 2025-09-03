https://ria.ru/20250903/vef-2039249631.html
Участников ВЭФ-2025 встречают в костюмах моряков и чаек
Участников ВЭФ-2025 встречают в костюмах моряков и чаек
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Участников Восточного экономического форума-2025 встречают в костюмах моряков и чаек на "Улице Дальнего Востока" во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. Также по набережной гуляют представители народов Дальнего Востока в национальных костюмах, которые приветствуют гостей, заряжая хорошим настроением. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
