https://ria.ru/20250903/vef-2039249631.html

Участников ВЭФ-2025 встречают в костюмах моряков и чаек

Участников ВЭФ-2025 встречают в костюмах моряков и чаек - РИА Новости, 03.09.2025

Участников ВЭФ-2025 встречают в костюмах моряков и чаек

Участников Восточного экономического форума-2025 встречают в костюмах моряков и чаек на "Улице Дальнего Востока" во Владивостоке, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T04:54:00+03:00

2025-09-03T04:54:00+03:00

2025-09-03T05:48:00+03:00

дальний восток

владивосток

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039256025_0:266:2689:1779_1920x0_80_0_0_a3878037e6a9937d181ff150b2a5a829.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Участников Восточного экономического форума-2025 встречают в костюмах моряков и чаек на "Улице Дальнего Востока" во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. Также по набережной гуляют представители народов Дальнего Востока в национальных костюмах, которые приветствуют гостей, заряжая хорошим настроением. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250903/vef-2039246769.html

дальний восток

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дальний восток, владивосток, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), общество