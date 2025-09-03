Рейтинг@Mail.ru
Участники ВЭФ во Владивостоке пронесли огромную Георгиевскую ленту - РИА Новости, 03.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:32 03.09.2025
https://ria.ru/20250903/vef-2039246769.html
Участники ВЭФ во Владивостоке пронесли огромную Георгиевскую ленту
Участники ВЭФ во Владивостоке пронесли огромную Георгиевскую ленту - РИА Новости, 03.09.2025
Участники ВЭФ во Владивостоке пронесли огромную Георгиевскую ленту
Более 200 участников ВЭФ во Владивостоке пронесли 80-метровую Георгиевскую ленту в честь 80-летия Победы во время шествия по "Улице Дальнего Востока", сообщила... РИА Новости, 03.09.2025
2025-09-03T04:32:00+03:00
2025-09-03T04:32:00+03:00
владивосток
приморский край
дальний восток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039245544_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f83badac0fa5bdae253049dd1baee9ac.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Более 200 участников ВЭФ во Владивостоке пронесли 80-метровую Георгиевскую ленту в честь 80-летия Победы во время шествия по "Улице Дальнего Востока", сообщила РИА Новости волонтер Победы, специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Дарья Чернышова. "В рамках торжественного открытия выставки "Улица Дальнего Востока" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялось шествие с огромной Георгиевской лентой, в мероприятии участвовали делегаты со всего Приморского края и Дальнего Востока, задействовано более 220 человек", - рассказала Чернышова. По ее словам, шествие с символом подвига советских солдат говорит о памяти и гордости за историю страны. "Длина ленты составляет 80 метров в честь 80-летия Победы. Ширина - 3 метра" - уточнила собеседница агентства. Колонна участников шествия в национальных костюмах пронесла ленту от павильона Магаданской области до главной сцены, где состоится торжественная церемония открытия выставки" Улица Дальнего Востока". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250903/vef-2039244106.html
владивосток
приморский край
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Шествие с большой Георгиевской лентой на острове Русском
Шествие с большой Георгиевской лентой началось на набережной на острове Русском, оно приурочено к открытию улицы Дальнего Востока на ВЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости.
2025-09-03T04:32
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039245544_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bd62592ba0c7ab17915da8c76a0acacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владивосток, приморский край, дальний восток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Владивосток, Приморский край, Дальний Восток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Участники ВЭФ во Владивостоке пронесли огромную Георгиевскую ленту

Более 200 участников ВЭФ во Владивостоке пронесли 80-метровую Георгиевскую ленту

Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Более 200 участников ВЭФ во Владивостоке пронесли 80-метровую Георгиевскую ленту в честь 80-летия Победы во время шествия по "Улице Дальнего Востока", сообщила РИА Новости волонтер Победы, специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Дарья Чернышова.
"В рамках торжественного открытия выставки "Улица Дальнего Востока" в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялось шествие с огромной Георгиевской лентой, в мероприятии участвовали делегаты со всего Приморского края и Дальнего Востока, задействовано более 220 человек", - рассказала Чернышова.
Стенды компании Drone Solutions и Минспромторга России - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
На ВЭФ-2025 представили военную технику
Вчера, 04:07
По ее словам, шествие с символом подвига советских солдат говорит о памяти и гордости за историю страны.
"Длина ленты составляет 80 метров в честь 80-летия Победы. Ширина - 3 метра" - уточнила собеседница агентства.
Колонна участников шествия в национальных костюмах пронесла ленту от павильона Магаданской области до главной сцены, где состоится торжественная церемония открытия выставки" Улица Дальнего Востока".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Владивосток в преддверии ВЭФ-2025
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В Международном аэропорту имени В. К. Арсеньева гостей встречает баннер "X Восточный экономический форум 2025". Воздушная гавань планирует обслуживать по 14 тысяч человек ежедневно.

Баннер в преддверии Восточного экономического форума в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева

В Международном аэропорту имени В. К. Арсеньева гостей встречает баннер "X Восточный экономический форум 2025". Воздушная гавань планирует обслуживать по 14 тысяч человек ежедневно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участие в ВЭФ подтвердили представители свыше 70 стран и территорий.

Баннер в преддверии Восточного экономического форума в международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева

Участие в ВЭФ подтвердили представители свыше 70 стран и территорий.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Площадкой форума по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

На фото: прохожие на набережной во Владивостоке.

Прохожие на набережной во Владивостоке

Площадкой форума по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

На фото: прохожие на набережной во Владивостоке.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В этом году в программе более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков.

Девушка на фоне баннера Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке

В этом году в программе более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В рамках ВЭФ пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", который включает концерты, театральные постановки, кинопоказы и выставки.

На фото: выступление артистов на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

Выступление артистов на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

В рамках ВЭФ пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", который включает концерты, театральные постановки, кинопоказы и выставки.

На фото: выступление артистов на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Выставка "Улица Дальнего Востока" продемонстрирует экономический, туристический и культурный потенциал дальневосточных регионов.

Надпись Курилы на набережной во Владивостоке

Выставка "Улица Дальнего Востока" продемонстрирует экономический, туристический и культурный потенциал дальневосточных регионов.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

"Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение", — заявил советник президента, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

Информационные баннеры Восточного экономического форума на Океанском проспекте во Владивостоке

"Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение", — заявил советник президента, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Гидрометцентр обещает, что погода во Владивостоке в первые дни ВЭФ-2025 будет солнечной, с температурой 23-25 градусов и без дождей, но затем возможны небольшие осадки.

Арт-объекты на набережной во Владивостоке

Гидрометцентр обещает, что погода во Владивостоке в первые дни ВЭФ-2025 будет солнечной, с температурой 23-25 градусов и без дождей, но затем возможны небольшие осадки.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 8

В Международном аэропорту имени В. К. Арсеньева гостей встречает баннер "X Восточный экономический форум 2025". Воздушная гавань планирует обслуживать по 14 тысяч человек ежедневно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 8

Участие в ВЭФ подтвердили представители свыше 70 стран и территорий.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Площадкой форума по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

На фото: прохожие на набережной во Владивостоке.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
3 из 8

В этом году в программе более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 8

В рамках ВЭФ пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", который включает концерты, театральные постановки, кинопоказы и выставки.

На фото: выступление артистов на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Выставка "Улица Дальнего Востока" продемонстрирует экономический, туристический и культурный потенциал дальневосточных регионов.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 8

"Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение", — заявил советник президента, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 8

Гидрометцентр обещает, что погода во Владивостоке в первые дни ВЭФ-2025 будет солнечной, с температурой 23-25 градусов и без дождей, но затем возможны небольшие осадки.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
ВладивостокПриморский крайДальний ВостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала