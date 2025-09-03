Сюжеты сказок на бивнях моржа представили на ВЭФ

На стенде Чукотки представили сюжеты быта и сказок на бивнях моржа
В Международном аэропорту имени В. К. Арсеньева гостей встречает баннер "X Восточный экономический форум 2025". Воздушная гавань планирует обслуживать по 14 тысяч человек ежедневно.
В Международном аэропорту имени В. К. Арсеньева гостей встречает баннер "X Восточный экономический форум 2025". Воздушная гавань планирует обслуживать по 14 тысяч человек ежедневно.
Участие в ВЭФ подтвердили представители свыше 70 стран и территорий.
Участие в ВЭФ подтвердили представители свыше 70 стран и территорий.
Площадкой форума по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".
На фото: прохожие на набережной во Владивостоке.
Площадкой форума по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".
На фото: прохожие на набережной во Владивостоке.
В этом году в программе более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков.
В этом году в программе более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков.
В рамках ВЭФ пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", который включает концерты, театральные постановки, кинопоказы и выставки.
На фото: выступление артистов на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
В рамках ВЭФ пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", который включает концерты, театральные постановки, кинопоказы и выставки.
На фото: выступление артистов на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
Выставка "Улица Дальнего Востока" продемонстрирует экономический, туристический и культурный потенциал дальневосточных регионов.
Выставка "Улица Дальнего Востока" продемонстрирует экономический, туристический и культурный потенциал дальневосточных регионов.
"Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение", — заявил советник президента, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение", — заявил советник президента, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
Гидрометцентр обещает, что погода во Владивостоке в первые дни ВЭФ-2025 будет солнечной, с температурой 23-25 градусов и без дождей, но затем возможны небольшие осадки.
Гидрометцентр обещает, что погода во Владивостоке в первые дни ВЭФ-2025 будет солнечной, с температурой 23-25 градусов и без дождей, но затем возможны небольшие осадки.
В Международном аэропорту имени В. К. Арсеньева гостей встречает баннер "X Восточный экономический форум 2025". Воздушная гавань планирует обслуживать по 14 тысяч человек ежедневно.
Участие в ВЭФ подтвердили представители свыше 70 стран и территорий.
Площадкой форума по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".
На фото: прохожие на набережной во Владивостоке.
В этом году в программе более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков.
В рамках ВЭФ пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", который включает концерты, театральные постановки, кинопоказы и выставки.
На фото: выступление артистов на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.
Выставка "Улица Дальнего Востока" продемонстрирует экономический, туристический и культурный потенциал дальневосточных регионов.
"Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение", — заявил советник президента, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
Гидрометцентр обещает, что погода во Владивостоке в первые дни ВЭФ-2025 будет солнечной, с температурой 23-25 градусов и без дождей, но затем возможны небольшие осадки.