Во Владивостоке презентовали новый трекер для наблюдения за птицами

https://ria.ru/20250903/vef-2039236954.html

Новый трекер с возможностью использования альтернативного канала связи для наблюдения за птицами презентовали в Доме соколов на "Улице Дальнего Востока"... РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T07:24:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039265089_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_1529420be47402200964385033ee0e9c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Новый трекер с возможностью использования альтернативного канала связи для наблюдения за птицами презентовали в Доме соколов на "Улице Дальнего Востока" юбилейного ВЭФ во Владивостоке. Пресс-показ в павильоне "Дома сокола" с демонстрацией живых ловчих соколов состоялся в среду рано утром. Как отметили организаторы мероприятия, птиц привезли сразу после кормления. "Если раньше мы обсуждали беспилотные летательные аппараты, фоторегистраторы, в этом году у нас появилась совершенно новая технология, которую мы планируем также внедрить. Это GPS-GSM-трекер с возможностью использования альтернативного канала связи. Канал связи называется LoRaWAN. Радиоканал очень энергоэффективный, с помощью которого можно быстро и, главное, энергонезатратно направлять информацию о месте размещения птицы, о треках перемещения, ну и, соответственно, информацию о других различных параметрах сердцебиения, состоянии", - рассказала журналистам заместитель директора Росзаповедцентра Минприроды России Ольга Кревер. Как уточнила Кревер РИА Новости, 16-граммовый трекер разработан АНО "Экофактор" при поддержке компании "Сибур". "Наши технологи, наши эксперты планируют сократить вес трекера еще немного, примерно до 13 граммов. Пока у нас это не получилось. Но мы уже добились золотого стандарта, то есть когда вес метки меньше 3% веса птицы. Это уже замечательно. То есть птице не доставляет никаких неудобств", - добавила она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

