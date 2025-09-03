Во Владивостоке презентовали новый трекер для наблюдения за птицами
Во Владивостоке на ВЭФ представили новый трекер для отслеживания соколов
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Новый трекер с возможностью использования альтернативного канала связи для наблюдения за птицами презентовали в Доме соколов на "Улице Дальнего Востока" юбилейного ВЭФ во Владивостоке.
Пресс-показ в павильоне "Дома сокола" с демонстрацией живых ловчих соколов состоялся в среду рано утром. Как отметили организаторы мероприятия, птиц привезли сразу после кормления.
"Если раньше мы обсуждали беспилотные летательные аппараты, фоторегистраторы, в этом году у нас появилась совершенно новая технология, которую мы планируем также внедрить. Это GPS-GSM-трекер с возможностью использования альтернативного канала связи. Канал связи называется LoRaWAN. Радиоканал очень энергоэффективный, с помощью которого можно быстро и, главное, энергонезатратно направлять информацию о месте размещения птицы, о треках перемещения, ну и, соответственно, информацию о других различных параметрах сердцебиения, состоянии", - рассказала журналистам заместитель директора Росзаповедцентра Минприроды России Ольга Кревер.
Как уточнила Кревер РИА Новости, 16-граммовый трекер разработан АНО "Экофактор" при поддержке компании "Сибур".
"Наши технологи, наши эксперты планируют сократить вес трекера еще немного, примерно до 13 граммов. Пока у нас это не получилось. Но мы уже добились золотого стандарта, то есть когда вес метки меньше 3% веса птицы. Это уже замечательно. То есть птице не доставляет никаких неудобств", - добавила она.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
