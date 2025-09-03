Рейтинг@Mail.ru
Рояль, играющий без помощи музыканта, появился на ВЭФ-2025
02:26 03.09.2025 (обновлено: 11:59 03.09.2025)
Рояль, играющий без помощи музыканта, появился на ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Рояль, играющий без музыканта, появился на площадке рядом со стендом ПСБ на Х Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.Клавиши белого рояля, находящегося на площадке ВЭФ-2025 рядом со стендом ПСБ, нажимаются сами. Инструмент без пианиста исполняет музыкальные композиции.ВТБ на своем стенде выступил как защитник животных: на мультимедийном экране крутятся кадры с краснокнижными леопардами и пострадавшими от разлива мазута дельфинами-афалинами.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
владивосток, дальневосточный федеральный университет, общество, вэф-2025
Рояль, играющий без помощи музыканта, появился на ВЭФ-2025

Логотип Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Логотип Восточного экономического форума на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Рояль, играющий без музыканта, появился на площадке рядом со стендом ПСБ на Х Восточном экономическом форуме, передает корреспондент РИА Новости.
Клавиши белого рояля, находящегося на площадке ВЭФ-2025 рядом со стендом ПСБ, нажимаются сами. Инструмент без пианиста исполняет музыкальные композиции.
ВТБ на своем стенде выступил как защитник животных: на мультимедийном экране крутятся кадры с краснокнижными леопардами и пострадавшими от разлива мазута дельфинами-афалинами.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Владивосток в преддверии ВЭФ-2025
В Международном аэропорту имени В. К. Арсеньева гостей встречает баннер "X Восточный экономический форум 2025". Воздушная гавань планирует обслуживать по 14 тысяч человек ежедневно.

Участие в ВЭФ подтвердили представители свыше 70 стран и территорий.

Площадкой форума по традиции станет кампус Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

На фото: прохожие на набережной во Владивостоке.

На фото: прохожие на набережной во Владивостоке.

В этом году в программе более 100 деловых мероприятий, разделенных на семь тематических блоков.

В рамках ВЭФ пройдет фестиваль "Владивостокские сезоны", который включает концерты, театральные постановки, кинопоказы и выставки.

На фото: выступление артистов на набережной Спортивной гавани во Владивостоке.

Выставка "Улица Дальнего Востока" продемонстрирует экономический, туристический и культурный потенциал дальневосточных регионов.

"Благодаря насыщенной деловой программе, разнообразным культурным и спортивным событиям на ВЭФ создается пространство для открытого и взаимовыгодного диалога, что позволяет формировать векторы экономики будущего, в основе которой — доверие и уважение", — заявил советник президента, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

Гидрометцентр обещает, что погода во Владивостоке в первые дни ВЭФ-2025 будет солнечной, с температурой 23-25 градусов и без дождей, но затем возможны небольшие осадки.

