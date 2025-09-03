https://ria.ru/20250903/vaktsina-2039238109.html

В Роспотребнадзоре рассказали, кому нужна прививка от краснухи

В Роспотребнадзоре рассказали, кому нужна прививка от краснухи

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вакцинация против краснухи необходима детям, также в рамках подчищающей иммунизации прививка рекомендуется всем женщинам фертильного возраста, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Там уточнили, что краснуха – это высокозаразная вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Источником инфекции является заболевший человек. Единственным действенным способом защиты от этой болезни является вакцинация. В России она включена в Национальный календарь профилактических прививок. "Вакцинация против краснухи рекомендуется детям для формирования стойкого иммунитета. Против краснухи обычно требуется две дозы вакцины: первая прививка – в возрасте 1 года, вторая прививка – в возрасте 6 лет (в рамках комплексной вакцинации против кори, краснухи и паротита – КПК)", - пояснили в пресс-службе. В ведомстве также рекомендовали проведение подчищающей иммунизации против краснухи. Об этом говорится в соответствующем постановлении главного государственного санитарного врача РФ и главы Роспотребнадзора Анны Поповой. "Прививка рекомендуется всем женщинам фертильного возраста: в особенности, если планируется беременность и нет доказанного иммунитета к краснухе: не привиты против краснухи; привиты однократно; не имеют сведений о прививках; ранее не болели краснухой", - пояснили там. Подчищающая иммунизация нужна, чтобы сформировать устойчивый коллективный иммунитет к краснухе в России, усилить противоэпидемическую и профилактическую работу в очагах заболевания, а также активизировать информирование граждан о мерах профилактики и преимуществах вакцинации.

