В городе Сумы вновь прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.09.2025

2025-09-03T21:25:00+03:00

2025-09-03T21:25:00+03:00

2025-09-03T22:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сумы

дмитрий песков

вооруженные силы украины

черниговская область

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В городе Сумы вновь прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв", — говорится в публикации. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога сейчас звучит в части Сумской, Киевской и Черниговской областей. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

2025

в мире, украина, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины, черниговская область