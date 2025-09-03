Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:25 03.09.2025 (обновлено: 22:28 03.09.2025)
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
В городе Сумы вновь прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В городе Сумы вновь прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв", — говорится в публикации. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога сейчас звучит в части Сумской, Киевской и Черниговской областей. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В городе Сумы вновь прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах был слышен взрыв", — говорится в публикации.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога сейчас звучит в части Сумской, Киевской и Черниговской областей.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
